Ministrul Transporturilor crede ca tronsoanele 1 si 2 din Drumul Expres Craiova-Pitesti vor fi finalizate inainte de termen

Lucian Bode a declarat, marti, ca pe tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova - Pitesti progresul este undeva la 11 la suta."Am vizitat stadiul lucrarilor pe cele doua santiere din drum expres Craiova - Pitesti. Am constatat ca pe tronsonul 1 mobilizarea fata de ultima vizita pe care am desfasurat-o aici este mult, mult mai buna. Am vazut 163 de utilaje in teren, muncitori mobilizati, un progres fizic dublu fata de luna mai, undeva la 11 la suta. Am incredere ca odata cu rezolvarea problemelor pe sectorul 1 si 2 din cele trei sectoare din tronsonul 1, cu acele sonde de gaz aici nu mai avem niciun blocaj si tronsonul 1 este in linie dreapta, cei 17 kilometri, neavand niciun blocaj in a se derula", a afirmat Bode.Acesta a a afirmat ca are incredere ca, atat pentru tronsonul 1, cat si pe tronsonul 2 lucrarile vor fi incheiate inainte de termen."Tronsonul 2, cei 41 de kilometri, cu cele doua sectoare, ma bucur sa constatat aceeasi mobilizare exemplara, mobilizare pe care o dau exemplu in toate santierele unde merg pentru toti antreprenorii. Avem aici un antreprenor serios, are peste 600 de muncitori mobilizati astazi pe cele doua sectoare din tronsonul 2. Am incredre ca atat tronsonul 1, cat si tronsonul 2 se vor finaliza inainte de termenul stabilit, sfarsitului anului 2021", a mai declarat ministrul Transporturilor.El a mai anuntat si desemnarea castigatorului pentru tronsoanele 3 si 4 din drumul expres Craiova - Pitesti."Daca tronsonul 1 si tronsonul 2 sunt in executie, de astazi incepand pot sa spun ca si tronsonul 3 si tronsonul 4 au intrat in linie dreapta. Inseamna ca colegii mei din companie de drumuri au desemnat castigatorul licitatiei atat pentru tronsonul 3, cat si pentru tronsonul 4. Au finalizat raportul procedurii pentru tronsonul 4 astazi si ma bucur sa va anunt acest lucru", a afirmat Bode.El a spus ca valoarea investitiei pentru tronsonul 3 este de 670 de milioane de lei plus TVA, iar pentru tronsonul 4, de 617 milioane de lei plus TVA, mentionand ca ambele au 12 luni pentru proiectare si 24 de luni pentru executie.