Ministrul Transporturilor: Vom simplifica judecarea contestatiilor la licitatii/ Se blocheaza ani de zile proiectele

Lucian Bode a spus ca ministerul va lua "masuri de capacitate administrativa" pentru a se putea implementa proiecte de modernizare a infrastructurii de transport "Daca vom sta ani de zile in contestatii, cu siguranta vom pierde bani europeni si nu imi doresc acest lucru. Vom trece la modificarea legislatiei, la simplificarea modului in care sunt judecate aceste contestatii, cum se judeca aceste contestatii in instanta, astfel incat sa putem sa accesam acesti bani gratis, bani europeni (...) Avem 250 de milioane de euro bani europeni disponibili pentru a achizitiona material rulant nou si, din pacate, si cu primul lot de 40 de rame, si cu cel de-al doilea lot, de 20 de rame, suntem blocati in instanta", a spus ministrul.Ministrul a vazut, la Astra, cum se construiesc vagoane de tren si tramvaie si a felicitat compania, care are aproximativ 600 de salariati, "pentru calitatea materialului rulant pe care il produce si pentru calitatea lucrarilor de reparatii pe care le realizeaza la materialul rulant"."Am reusit sa vizitam unul dintre cei mai mari producatori de material din Romania si din Europa (...) In urma cu cateva luni am vizitat un producator roman de material rulant, de la Craiova, ce a mai ramas din Electroputere Craiova, practic inteligenta Electroputere Craiova s-a conexat intr-o companie care se incapataneaza sa investeasca milioane de euro in cercetare. Daca va puteti imagina ca mai exista companii care produc material rulant si investesc milioane de euro in cercetare... In urma cu cateva luni am vizitat o companie din Cluj, producatoare de material rulant, care repara material rulant. Astazi sunt la Astra si imi propun ca in cel mai scurt timp sa ajung la toti producatorii de material rulant, toti cei care repara material rulant, pentru ca viitorul transportului, viitorul mobilitatii persoanelor este cel pe cale ferata", a spus ministrul Transporturilor.El a adaugat ca pleaca de la Astra "cu un sentiment de mandrie ca mai sunt companii de aceasta dimensiune care se incapataneaza sa produca in Romania pentru Romania".Presedintele Grupului de companii Astra, Valer Blidar, a spus ca a reusit sa treaca de starea de urgenta cu doar 25% dintre angajati in somaj tehnic."Problema numarul unu astazi este licitatia de la Bucuresti, Curtea de Apel ne-a dat castig de cauza si speram ca se va finaliza intr-un termen scurt, asa cum a decis Consiliul national de solutionare a contestatiilor", a spus Blidar, referindu-se la licitatia privind achizitia a 100 de tramvaie noi pentru Capitala.El a mai spus ca orasele mari din Romania au nevoie de circa 1.000 - 1.200 de tramvaie noi pentru a le inlocui pe cele foarte vechi.