Ministrul Sanatatii anunta ca va fi reevaluat contractul pentru distribuirea mastilor, intrucat "s-ar fi incalcat niste termeni"

In plus, Nelu Tataru anunta o ancheta interna la Comisia de achizitii din Ministerul Sanatatii, verificare care va incepe in cursul zilei de joi. Pana acum, firma a livrat 39 de milioane de masti din totalul de 102 milioane.Nelu Tataru a fost intrebat, miercuri seara, la B1 TV, despre contractul pentru distribuirea mastilor pentru persoanele devaforizate si a afirmat: "Dupa cum stiti, a fost o licitatie contestata, s-a asteptat un timp de vreo 60 de zile pana s-a incheiat contractul-cadru, 11 dintre cei 14 care corespundeau, s-a incheiat un contract subsecvent cu prima firma, a fost contestat, am asteptat la Comisia de Solutionare a Contestatiilor, dupa ce s-a dat verdictul ca se respinge contestatia. In a zecea zi a fost contestat la Tribunal, a ramas in asteptare s-a respins si acolo. Am inceput si am incheiat acel contract subsecvent, suntem in derularea lui, din informatiile pe care le am de la comisia de achizitie s-au livrat 39 de milioane de masti".Ministrul a precizat ca acest contract trebuie reevaluat "fiindca s-ar fi incalcat niste termeni"."Acest contract trebuie reevaluat, fiindca din discutiile aflate in comisie s-ar fi incalcat niste termeni. Eu deja maine (joi - n.r.) am organizat o comisie de ancheta in interiorul Ministerului pentru a evalua acest contract si Comisia de achizitii si in acelasi timp - avem si evaluarea pe care o facem pe contractul in sine cu firma castigatoare", a adaugat Nelu Tataru.Acesta a precizat ca, din informatiile pe care le-a primit de la comisia de achizitie, firma a fost notificata pe 18 august pentru ca nu respecta contractul, prin nedepunerea unei garantii conform contractului, iar dupa notificare exista o perioada de gratie de 15 zile."Din informatiile mele, ar fi trebuit ca in doua zile sa se termine aceasta perioada", a mai spus Tataru.Acesta a precizat ca, in situatia in care acest contract va fi reziliat, exista alte 10 firme care au incheiat contracte cadru cu autoritatile locale si se va trece la livrarea de catre firma a doua, sau a treia.In ceea ce priveste termenul la care aceste firme ar putea livra marfa, Tataru a precizat ca "depinde ce cantitate de masti care este restanta".