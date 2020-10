Geoana, despre incidentele din Marea Neagra: Crimeea si aceasta zona a Marii Negre e folosita de Federatia Rusa si ca o trambulina

Secretarul adjunct al NATO admite ca Marea Neagra e o zona de "importanta exceptionala" atat pentru Alianta, cat si pentru Federatia Rusa.Mircea Geoana a subliniat ca dupa ocuparea ilegala a Crimeei, "Rusia a construit si in Marea Neagra si in Marea Baltica, pe acest areal nord-sud, in flancul estic al Aliantei, capabilitati militare preocupante"."Zona Marii Negre e o zona strategica de importanta exceptionala pentru NATO, dar e o zona de importanta exceptionala si pentru Federatia Rusa. Dupa ocuparea ilegala a Crimeei, Rusia a construit si in Marea Neagra si in Marea Baltica, pe acest areal nord-sud, in flancul estic al Aliantei, capabilitati militare preocupante.Crimeea si aceasta zona a Marii Negre e folosita de Federatia Rusa si ca o trambulina, ca proiectie de forta militara in Mediterana, in operatiunile in care Federatia Rusa este implicata in diverse teatre de operatiuni", a precizat Mircea Geoana, in cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Digi 24, potrivit defenseromania.ro Totodata, Geoana a adaugat ca adaugat ca NATO "priveste cu seriozitate securitate " la Marea Neagra, a enumerat elementele de descurajare, precizand ca nivelul de vigilenta este ridicat."Alianta priveste cu toata seriozitatea securitatea din zona Marii Negre. Operatiunile de politie aeriana pe care aliatii le desfasoara impreuna cu Romania, cu Bulgaria in cazul litoralului vestic al Marii Negre, Grupul Multinational de la Craiova, prezenta NATO si a trupelor aliate, inclusiv a aliatilor americani pe teritoriul Romaniei, toate sunt elemente de descurajare.Avem in continuare un nivel de vigilenta crescut. Exista uneori si mici incidente. Ele sunt rezolvate de obicei prin mijloace specific militare. Impreuna Centrul Operational Aerian NATO din Spania, avem o imagine completa a tot ce inseamna spatiul aerian, maritim si aerian al teritoriului aliat", a conchis inaltul diplomat NATO, Mircea Geoana.In ceea ce priveste numeroasele incidente aeriene de care am amintit mai sus, trebuie sa mentionam ca in trei dintre ele, doar in ultimele luni, au fost implicate si aeronave ale Fortelor Aeriene Romane.