Sefii interlopi la inmormantarea nepotului lui Romulus Markovics. Gruparea Sportivilor din Bucuresti si-a trimis un locotenent

Scandalul dintre Romi Negus si Mircea Nebunu'

Inmormantare fara distantare sociala

Darius Markovics, nepotul de doar 23 de ani al interlopului Romi Negus (Romulus Markovics), a fost inmormantat in dupa-amiaza zilei de miercuri, 31 martie, in Cimitirul Municipal din Oradea, el fiind condus pe ultimul drum de circa 200 de persoane, intre care personaje cunoscute din lumea interlopa.Ceremonia a avut si cateva momente ciudate, unul dintre ele fiind acela cand p rietenii tanarului au fumat narghilea deasupra sicriului , el fiind mare pasionat al acestui tip de lulea, scrie ebihoreanu.ro La inmormantare au fost prezenti, intre altii, si interlopi din orase precum Cluj, Arad, Turda, Zalau, Bucuresti, printre ei fiind si Ovidiu Ioiescu (Pera), liderul unei grupari care la inceputul anilor 2000 teroriza Deva, acum proprietar de sala de sport si organizator de Gale de box si MMA.Din Bucuresti a venit finul lui Romi Negus, Alexandru Razvan Vasile, zis Spadafora, "locotenent" de-al lui Mircea Balus (cunoscut drept Nebunu'), liderul Gruparii Sportivilor - cu care pana nu demult Negus a fost in razboi.In urma cu o luna, Interlopul bihorean Romi Negus si liderul Gruparii Sportivilor s-au amenintat pe retelele de socializare Desi sunt rude prin alianta, Balus (cunoscut si porecla Nebunu') fiind nasul interlopului din Oradea, Markovics a afirmat pe canalul sau de Youtube ca "prietenia s-a stricat iremediabil".Balus a postat la randul lui mesaje pe retelele sociale in care a cerut apropiatilor sa-l blocheze online pe rivalul din Oradea."Prietenii astia ai mei din tara sa stiti toti, chiar toti, ca nu mai sunt prieten cu Mircea Nebunu'. Pe mine sa nu ma mai sunati pentru Mircea Nebunu'... ca a facut asa, ca a facut asa... ca nu ma mai intereseaza.Cei de la Oradea, fratii mei, nu umpluturile, toata lumea sa-i dati block. Daca va prind pe vreunul ca il aveti la "prieteni", va mutati la Bucuresti, in Berceni.Block. Va las o ora, doua sa nu ziceti ca nu v-am spus. Si il blocati toti. Si cei de acolo din jur, din Bucuresti. Eu nu am ce sa-ti reprosez tie, Mircea, prietenia noastra s-a terminat pentru totdeauna. Pentru ca nu ai cuvant.Pentru ca esti nasul meu inchidem ochii dar stricam prietenia.Toti sa-l blocati pe Mircea Nebunu. Daca nu-l blocati sa ramaneti prieten cu el", a transmis Romulus Markovics pe canalul sau de Youtube.Situatia a degenerat, iar Politia a facut un control de amploare in cursul zilei de 16 februarie. In jur de 120 de persoane au fost oprite in trafic intre Oradea si Cluj si au fost legitimate. Acestia fusesera convocati de Romulus Markovics, zis si Romi Negus, si se indreptau spre o confruntare cu membri ai clanului rival.Mascatii i-au intors din drum dupa ce le-au descoperit in masini pistoale, bate si topoare.Dupa acest incident, Romi Negus a facut un alt live pe o retea de socializare in care ii reprosa nasului sau ca a trimis mascatii dupa el si daca vor sa se certe sa vina la el sa se rafuiasca."Aveti voi echipa sa va intalniti cu mine, ma, vagabontilor? Ati trimis politia la intalnire?! Ati pus toata conversatia dintre mine si Mircea pe TikTok. Cand vreodata aveti voicuraj sa va bateti cu mine. Oricare dintre voi, daca rezistati un minut cu mine, va dau 10.000 de euro.De ce nu explicati la lume de ce suntem certati? Cum ati vrut sa-l executati pe finul meu de 10.000 de euro si nu v-am lasat sa va faceti treaba. Daca veneati la Cluj, va trimiteam in saci acasa", a spus Romi Negus intr-un live.Markovics era suparat dupa ce un cumatru de al nasului sau, Mircea Nebunu', i-a reprosat tot intr-un live pe o retea de socializare ca le-a inregistrat discutiile si le-a pus pe retelele de socializare.Acesta l-ar fi amenintat ca "va face parnaie pentru el".Mircea Nebunu' este nasul de cununie a lui Romi Negus. Se pare ca interlopii nu tin cont de regulile anti-pandemie . Cei mai multi dintre cei veniti sa aduca un omagiu nepotului lui Romi Negus nu au purtat masca de protectie, iar de distantare nici nu a putut fi vorba.Darius a fost un copil si nepot iubit in clan, singurul care avea studii superioare, chiar daca neterminate inca, fiind student la kinetoterapie. La finalul slujbei, unul dintre preoti a rostit la microfon necrologul, spunand, la final, ca Darius ar fi vrut sa devina medic si ca a plecat mult prea repede din aceasta lume. Discursul a fost rostit apoi si in limba maghiara, de un alt preot, dupa care microfonul a fost luat de fratele lui Darius. Orlando le-a recitat celor prezenti o poezie, scrisa chiar de Darius pentru mama lui, mai relateaza jurnalistii de la Ebihoreanul.Unchiul sau, Romi Negus, a cerut apoi ca cei din jurul sicriului sa se indeparteze si sa-i lase pe prietenii lui Darius sa se alature.Cunoscuta fiind pasiunea baiatului pentru narghilea, amicii lui i-au adus, pentru ultima oara, sase narghilele, pe care le-au asezat in jurul sicriului si au inceput sa fumeze deasupra trupului.La un moment dat chiar si Romi Negus a fumat. Ritualul s-a incheiat dupa cateva minute, dupa ce tinerii au strigat "Mars, ma", o vorba pe care tanarul, poreclit si Papi, o spunea des.Printre participantii din Oradea s-au numarat luptatorul Alexandru Lungu, dar si Aurel Gavris, patron al unei firme de paza, si Sorin Radeanu, cel din urma cunoscut interlop specializat pe afaceri cu carduri "clonate".Politia si Jandarmeria a supravegheat discret inmormantarea, avand pregatite echipaje care stateau pe strazile din imediata vecinatate a cimitirului, dar si pe langa casa in care locuieste familia lui Darius, ca sa poata interveni in cazul unui incident. Jandarmeria Bihor a cerut sprijin inclusiv Brigazii din Cluj, de unde a fost trimis un echipaj de interventie rapida.