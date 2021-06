Moartea misterioasa a unui roman legendar. Mircea Popescu a fost singurul om care a detinut un milion de Bitcoin

Potrivit presei locale, un turist strain, in varsta de 41 de ani, a fost gasit inecat pe plaja Hermosa, din Puntarenas, Costa Rica. Desi este prezentat ca "turist polonez", CRHoy precizeaza ca numele lui este "Mircea Popescu".Mircea Popescu a crescut in Cluj-Napoca, iar apoi a trait in mai multe tari, printre care SUA, Mexic, Egipt si Costa Rica.A inceput sa scrie despre Bitcoin si Criptomonede inca din 2012, an in care a fondat MPEx, unul dintre primele servicii de tranzactionare Bitcoin. Mircea Popescu ar fi fost singura persoana care a detinut vreodata un million de Bitcoin, dupa cum spunea chiar el. Agentii judiciari l-au identificat pe barbatul care s-a inecat miercuri, 23 iunie, pe plaja Hermosa. Este vorba despre un polonez in varsta de 41 de ani, pe nume Mircea Popescu, care a intrat in tara ca turist, potrivit Agentiei de Investigatii Judiciare. Paramedicii care au ajuns la fata locului l-au gasit pe barbat fara semne vitale. Au incercat sa il resusciteze, dar fara rost. Evenimentele au avut loc in fata hotelului Tramonto", relateaza CRHoy.com.