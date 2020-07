Mircea Turdean, CEO Farmec: Au intrat sute de tone de dezinfectanti din Franta si Polonia, fara a da posibilitatea dezinfectantilor romanesti sa fie pe piata

"La inceputul crizei, noi am luat o decizie: sa intram in criza si sa incercam sa parcurgem toate efectele negative ale crizei, pe cat posibil sa ne ajutam singuri, pentru ca este foarte dificil sa inchizi activitatea - cum, din pacate, foarte multe companii au trebuit sa faca - si sa astepti ajutorul statului. S-a intamplat acest lucru, dar noi ne-am gandit ca si acest ajutor, din punct de vedere al bugetelor, este limitat. Si atunci am luat o decizie foarte clara: capacitatile noastre de productie foarte mari sunt similare cu capacitatile de productie pe care ar trebui sa se produca acesti dezinfectanti de tip biocide si am trecut la treaba. Si a fost o decizie buna la momentul respectiv", a declarat Mircea Turdean, CEO Farmec Cluj-Napoca, in cadrul videoconferintei News.ro "Produse romanesti in lupta cu Covid-19".La acel moment, insa, la finalul lui februarie-inceputul lui martie, nu exista un institut care sa faca teste si nici care sa dea avize, totul trebuia obtinut din afara tarii. Durata testelor era de trei luni de zile si alte cateva luni avizele.El afirma ca societatea putea sa fabrice cantitati mult mai mari de dezinfectanti, insa autorizatiile pentru prelungirea avizelor au venit abia la mijlocul lunii mai."Puteam sa facem cantitati de dezinfectanti mult mai mari, am obtinut mult mai putin prin vanzarea lor (a dezinfectantilor, n.r.), pentru ca pana in perioada de pana la mijlocul lunii mai, tot ce inseamna dezinfectanti veneau din afara si se cumparau volume uriase din afara. Numai la jumatatea lunii mai puteam fi eligibili pentru a participa la niste licitatii sau atribuiri directe, au intrat sute de tone de dezinfectanti din Franta, din Polonia, fara a da posibilitatea dezinfectantilor romanesti sa fie pe piata. Si foarte multe aprovizionari pe cantitati foarte mari s-au facut atunci", a spus CEO Farmec.Alta problema, spune el, a fost ca in starea de urgenta nu se faceau licitatii, ci se atribuiau contracte prin atribuiri directe."Fiecare dupa cum ii placea si cum avea chef, ca-i mai scump, cu avize sau fara avize, le luau de unde vroiau ei. Din nou, asta a fost un impediment pentru noi, pentru ca nu s-a lucrat corect. Abia de cateva saptamani discutam de licitatii, care se fac pe site-uri, dar de la institutii prea putin", adauga Turdean.Videoconferinta, organizata de Agentia de presa News.ro, Team Innovation Media si Agentia de PR si comunicare Plurivox, avand in vedere consecintele economice ale pandemiei Covid-19, isi propune sa sustina produsele fabricate in Romania si implicit companiile care realizeaza astfel de produse in ideea cresterii importantei economiei romanesti in ansamblu. O astfel de initiativa are efecte benefice asupra PIB, precum si in ceea ce priveste echilibrarea balantei comerciale, fluxului monetar si cursului valutar. De asemenea, se investeste in comunitate si se consolideaza economia. Produsele romanesti trebuie sa fie de calitate si competitive cu cele din strainatate astfel incat consumatorul sa fie multumit si sa constientizeze alegerea sa, promovarea acestora bazandu-se nu numai pe valori traditionale si sentimentale.