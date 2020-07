Mischie (HORA): Cred ca e o chestiune de zile pana la redeschiderea restaurantelor

Presedintele HORA a subliniat, dupa reuniunea desfasurata joi intre conducerea Guvernului si reprezentantii industriei hoteliere, ca seful Executivului nu le-a transmis o data certa privind redeschiderea restaurantelor."In urma solicitarilor HORA si a celorlalte asociatii din industrie, Guvernul Romaniei a organizat astazi o intalnire in care s-a decis constituirea unei comisii alcatuite din reprezentanti de la Ministerul Economiei, in speta domnul Razvan Pirjol (coordonatorul Directiei Turism din Ministerul Economiei, n.r.), de la Ministerul Sanatatii si de la ANSVSA, impreuna cu reprezentanti ai patronatului din industrie, urmand ca in zilele urmatoare, vineri-sambata, sa alcatuim un set de reguli care trebuie respectate de jucatorii din industrie, iar in perioada imediat urmatoare premierul sa implementeze aceste reguli - vorbim in speta despre redeschiderea restaurantelor. Este un apel al premierului la responsabilitate si impreuna cu industria se doreste alcatuirea acestui set de reguli. Noi avem deja un set de reguli pe care impreuna cu cei trei reprezentanti ai Guvernului il vom mai analiza inca o data si speram ca in perioada imediat urmatoare - cred ca e o chestiune de zile - premierul sa permita redeschiderea restaurantelor. Nu s-a pronuntat un orizont de timp", a afirmat Daniel Mischie, la Digi 24.Presedintele HORA a explicat ca noua comisie va discuta propuneri specifice privind redeschiderea restaurantelor."In principal, setul de reguli va contine doua paliere: in primul rand, relaxarea masurilor aferente teraselor si organizarii evenimentelor, si aici vorbim de faptul ca poate se pune in discutie eliminarea manusilor la terase, cresterea numarului de participanti la evenimentele de pe terase de la 50 la 100 si anumite masuri pentru interiorul restaurantelor, mergand chiar pana la cresterea numarului de participanti de la 20 la 50, respectiv de la 50 la 100 pe terasa. Acestea sunt doar propuneri si vor fi discutate in cadrul acestei comisii", a adaugat Daniel Mischie.