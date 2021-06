Cele 12 persoane izolate de viitura in Vrancea au fost salvate. Echipele de interventie au folosit un sistem tip tiroliana

ORA 15.13 ISU Vrancea: Persoanele izolate de ape la Nereju, intr-o zona forestiera - salvate cu tiroliana

"Misiunea complexa de salvare a celor 12 persoane izolate, surprinse de cresterea raului Zabala din judetul Vrancea, s-a finalizat cu succes, interventia bazandu-se pe o coordonare integrata eficienta a mai multor efective de interventie in situatii de urgenta. Date fiind conditiile periculoase din zona reprezentate de precipitatii continue, debit crescut si resturi de materiale aduse de ape care puteau pune in pericol atat viata salvatorilor, cat si a persoanelor izolate, misiunea de salvare s-a putut realiza doar prin sistem de tiroliana", a precizat IGSU.Potrivit sursei citate, evacuarea persoanelor izolate cu ajutorul barcilor sau elicopterelor aflate in dotare nu putea fi realizata din pricina conditiilor meteorologice nefavorabile si a zonei muntoase greu accesibile cu vizibilitate redusa.Printre persoanele salvate se numara trei femei, doua de 60 de ani si una de 44 de ani, si doi tineri de 16 si 18 ani.La interventie au participat, alaturi de pompierii militari , pompierii voluntari, salvamontisti si jandarmi din judetul Vrancea si doua echipe de salvatori montani din Covasna si Bacau.Echipele de interventie incearca salvarea celor 12 persoane care au ramas izolate pe o insula, intr-o zona forestiera de la Nereju, cu ajutorul unui sistem de tiroliana, pana in prezent reusindu-se evacuarea unui tanar in varsta de 16 ani si a unei femei de 60 de ani, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea."Avand in vedere situatia de la nivelul localitatii Nereju, unde 12 persoane aflate intr-o zona forestiera au ramas izolate din cauza cresterii nivelului si debitului raului Zabala, (...) la acest moment, printr-un sistem provizoriu tip tiroliana, s-a reusit accesul unui salvamontist catre persoanele izolate. Urmeaza preluarea si salvarea acestora din zona de pericol. S-a reusit evacuarea unui minor in varsta de 16 ani si a unei femei de 60 de ani", a precizat ISU Vrancea.Potrivit sursei citate, pentru gestionarea situatiei de urgenta, in cursul zilei s-au suplimentat fortele de interventie cu echipaje de la ISU Bacau si ISU Covasna.In prezent se actioneaza cu 19 pompieri din partea ISU Vrancea, 11 salvamontisti ai Serviciului Salvamont , respectiv cate un echipaj din judetele Vrancea, Bacau si Covasna, opt jandarmi de la IJJ Vrancea si SVSU Nereju cu cinci voluntari.Cele 12 persoane, printre care si trei femei, au petrecut noaptea in mijlocul apelor, dupa ce au fost izolate de viitura.Din cauza conditiilor meteo, nu s-a putut interveni pentru evacuarea acestora, astfel ca au fost supravegheate pe durata noptii, iar dimineata s-au reluat activitatile de salvare.