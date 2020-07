Mister descifrat. Oamenii de stiinta au stabilit de unde provin megalitii care formeaza monumentul neolitic Stonehenge

Testele geochimice arata ca 50 dintre cei 52 de megaliti din gresie de culoare gri-pal, cunoscuti sub numele de "sarsen", au o origine comuna, aflata la o distanta de circa 25 de kilometri intr-un sit denumit West Woods, la marginea colinelor Marlborough din comitatul Wiltshire, au anuntat miercuri oamenii de stiinta britanici.Acei "sarsen" au fost ridicati la Stonehenge in jurul anului 2500 i.e.n. Cel mai mare dintre ei are inaltimea de 9,1 metri. Cel mai greu cantareste aproximativ 30 de tone."Pietrele sarsen alcatuiesc legendarul cerc exterior si trilitonul central (doua pietre verticale care sustin o piatra orizontala) in forma de potcoava de la Stonehenge. Sunt uriase", a declarat David Nash, specialist in geomorfologie la Universitatea Brighton si coordonatorul acestui studiu ce a fost publicat in revista Science Advances."Modul in care au fost aduse pana in acest sit face in continuare subiectul unor speculatii. Tinand cont de marimea pietrelor, ele ori au fost tarate, ori impinse pe busteni pana la Stonehenge. Nu cunoastem ruta exacta, dar acum cunoastem macar punctul de pornire si punctul de oprire", a adaugat David Nash.Originea pietrelor vinete de la Stonehenge, care au dimensiuni mai mici, a fost depistata in Pembrokeshire, in Tara Galilor, la o distanta de 250 de kilometri, insa originea pietrelor "sarsen" sfidase pana acum toate tentativele de identificare.Un esantion prelevat dintr-o piatra "sarsen", extras in timpul unei operatiuni de conservare la sfarsitul anilor 1950, cand tije metalice au fost inserate pentru a stabiliza un megalit fisurat, a furnizat oamenilor de stiinta o serie de informatii cruciale. Esantionul a fost oferit drept suvenir unui barbat, Robert Phillips, care a lucrat pentru compania implicata in activitatile de conservare si care se afla la fata locului in momentul forajului.Robert Phillips a luat mostra cu el, cu permisiunea autoritatilor britanice, atunci cand a imigrat in Statele Unite in 1977, locuind initial la New York, apoi in Illinois, California si, in cele din urma, in Florida. Robert Phillips, care a murit in acest an, a decis sa trimita esantionul inapoi in Marea Britanie pentru a fi cercetat de oamenii de stiinta, in 2018.Cercetatorii au analizat fragmente din esantion - testarile invazive fiind interzise asupra megalitilor la fata locului - pentru a determina amprenta geochimica a pietrei "sarsen" din care fusese prelevat. Amprenta descoperita s-a potrivit cu cea a depozitelor de gresie aflate in West Woods pentru 50 dintre cei 52 de megaliti de la Stonehenge.