Misterul craniului descoperit intr-o padure din Italia. Ar fi apartinut unui roman disparut acum aproape 20 de ani

Multe ipotze, nicio certitudine

Presa italiana noteaza ca de curand a fost efectuat un test ADN, iar toate datele par sa confirme ca ar fi vorba despre cetateanul roman.Potrivit publicatiei Corriere di Arezzo , profilul genetic extras din craniul care din pacate e incomplet pentru ca-i lipseste maxilarul, este compatibil cu cel al unui roman de 50 de ani care a disparut fara urme in urma cu cinci ani. Sursa citata mai noteaza ca urmeaza sa fie efectuat un alt set de analize ADN, care vor fi comparate cu ADN-ul fiicei romanului.Din acest motiv, anchetatorii au evitat sa confirme daca acest craniu ar apartine intr-adevar celui disparut.In 2003, Politia italiana a fost anuntata de disparitia unui cetatean roman rezident in Italia. Barbatul a fost cautat in zadar in provinciile Arezzo si Firenze fara ca cineva sa poata sa rezolve cazul misterioasei disparitii.Se presupune ca romanul ar fi fost ucis si jefuit, insa nu exista suficiente dovezi, iar cercul de suspecti este unul foarte larg. De altfel, craniul este desfigurat si ii lipseste maxilarul. Acest lucru ar putea sa indice o moarte violenta . Exista ipoteza ca romanul ar fi fost dus si executat in padure pentru ca ar fi asistat intamplator la o reglare de conturi mafiota si ar fi putut sa-i dea in vileag pe ucigasi, astfel ca acestia nu au dorit sa-si asume riscul de a-l lasa in viata. O alta ipoteza este ca romanul ar fi fost victima unui jaf si ca ar fi fost surprins si ucis chiar in padure.Si mai exista si alte ipoteze in lucru. Una ar fi ca romanul ar fi fost victima unui accident si ca ar fi murit din aceasta cauza. In toate cazurile este greu de explicat unde a disparut restul scheletului si de ce a fost gasit doar capul si intr-o padure izolata. In fine, anchetatorii au luat in calcul si posibilitatea ca acest craniu sa fi fost folosit intr-un ritual de magie neagra care a avut loc in padure. Aceasta ipoteza ar explica in parte si lipsa scheletului corpului.Intrebarile sunt insa mult mai multe, iar anchetatorii nu au reusit sa gaseasca nicio explicatie care sa poata fi si dovedita. Procurorul Laura Taddei, de la Parchetul din Arezzo, ar urma sa confirme in perioada urmatoare, odata ce vor fi disponibile rezultatele ultimelor analize, daca intr-adevar craniul gasit apartine romanului disparut. Si tot ea ar trebui sa dezlege enigma acestei disparitii.