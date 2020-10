Mitropolia Moldovei, dupa interzicerea pelerinajelor religioase: "In esenta ei, sarbatoarea Sfintei Parascheva nu e afectata"

"Am luat act de decizia autoritatilor de a opri venirea la Iasi a pelerinilor la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. In esenta ei, sarbatoarea nu este afectata. Sfanta Liturghie de pe 14 octombrie, ziua de praznuire a ocrotitoarei Moldovei, va avea loc. Noi vom continua sa ne organizam pentru acei credinciosi care vor putea participa, in speta cei din Iasi. Ii indemnam pe acei pelerini care ar fi vrut sa ajunga la Iasi sa foloseasca pentru rugaciune, pentru post, pentru o fapta buna timpul pe care l-ar fi dedicat calatoriei. De exemplu, pot citi Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, cu nadejdea ca Dumnezeu le va asculta cererile cele bune si le va aduce mangaiere. Cu siguranta pentru acesti pelerini va veni si clipa cand vor putea sa ajunga la racla cu sfintele moaste", a declarat preotul Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.Declaratia a fost facuta dupa ce seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat , a anuntat, dupa sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, ca participarea credinciosilor la sarbatorile religioase va fi permisa doar celor care au domiciliul in localitatea respectiva."Referitor la organizarea sarbatorilor religioase si care este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara activitatea, fara participarea persoanelor sau pelerinilor din alte localitati. Acest lucru este extrem de necesar, pentru ca riscul major nu este numai participarea la fata locului, riscul major este pe durata transportului in autocare. Daca se sta intr-un autocar, intr-o masina sau mijloc de transport ore, este suficient sa fie o singura persoana infectata ca sa se intoarca toti cei care au calatorit cu mijlocul de transport infectati acasa. Acest lucru trebuie sa fie limitat. Sarbatorile se fac, doar ca participantii vor fi doar cei care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara activitatea respectiva", a precizat Raed Arafat.