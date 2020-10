Mitropolia Moldovei s-a razgandit. Cere anularea restrictiilor cu privire la desfasurarea pelerinajelor

In prezent, portile Catedralei Mitropolitane sunt deschise doar pentru cei care au domiciliul din buletin in municipiul Iasi.Reprezentantii bisericii au anuntat Prefectura Iasi ca au capacitatea de a organiza pelerinajul, fara ca participantii sa riste infectarea cu noul coronavirus , potrivit Digi24 Mitropolia a trimis o adresa oficiala catre toti membrii Consiliului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in care a solicitat modificarea punctului 4 din ultima hotarare, cea care prevede ca pelerinii nu au voie sa atinga racla, relateaza Ziarul de Iasi.Astfel, Mitropolia se angajeaza ca va lua masuri de preventie sanitara la racla, asigurand un plexiglas deasupra care urmeaza sa fie dezinfectat o data pe ora si pe care pelerinii sa il poata atinge.