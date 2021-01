Mituri despre vaccinuri anterioare. Oamenii credeau ca fetele vaccinate anti-HPV isi vor incepe mai repede viata sexuala

Vaccinul anti-HPV

Vaccinul antigripal

Vaccinul ROR (rujeola, oreion, rubeola)

Vaccinul anti-HPV are drept scop protejarea femeilor de virusul HPV, care provoaca cancerul de col uterin. In 2008, Romania se numara printre primele tari care introduceau vaccinarea impotriva HPV.In 2019, Romania era tara cu cea mai mare mortalitate cauzata de cancerul de col uterin si singura, in afara de Polonia, care nu aloca deloc fonduri pentru vaccinarea anti-HPV, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Mai exact, era vorba de aproximativ 2.000 de decese anual si peste 4.000 de cazuri noi pe an.- Vaccinul HPV cauzeaza infertilitatea la fete.- Vaccinul va determina fetele sa isi inceapa viata sexuala mai repede.- Daca mama nu a facut cancer de col uterin, nu va face nici fiica.- Vaccinul modifica colul uterin.- Vaccinul nu este eficient daca fata in cauza nu si-a inceput viata sexuala.Vaccinul antigripal protejeaza atat adultii, cat si copiii, impotriva gripei. Atunci cand este administrat, sistemul imunitar produce anticorpi impotriva bolii. In sezonul gripal 2018-2019, au fost confirmate 1.799 de cazuri de gripa, iar 199 de persoane au murit.- Vaccinul antigripal provoaca, in prima faza, gripa.- Vaccinul antigripal este periculos pentru gravide.- Gripa nu este ceva grav, asa ca vaccinul nu are sens.- Nu trebuie sa te vaccinezi daca te imbraci bine si nu iesi afara cu parul ud.- Supa de pui este mai buna pentru gripa decat un vaccin.- Daca nu te vaccinezi pana la sfarsitul lunii noiembrie, nu mai are rost.- Vaccinul antigripal provoaca reactii adverse severe.Vaccinul ROR, care se administreaza in doua doze, ofera 99.7% protectie impotriva rujeolei, 80-95% protectie impotriva oreionului si 90% protectie impotriva rubeolei.Peste 140.000 de oameni din intreaga lume au murit din cauza rujeolei in 2018, majoritatea inregistrandu-se in randul copiilor sub 5 ani, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii.In Romania, in intervalul 2016-2019, au fost inregistrate 18.711 de cazuri de rujeola, iar 64 de persoane de au murit.- Vaccinul contine mercur in stare pura.- Vaccinul ROR provoaca autism.- Daca copilul este alaptat, nu mai are nevoie de vaccin pentru ca isi ia anticorpii din laptele matern.- Boala in sine este mai benefica pentru ca ofera o imunizare mai eficienta.- Daca o boala este eradicata, nu mai e nevoie de vaccin.- Vaccinul ROR slabeste sistemul imunitar al copilului.