Moartea cumplita a unei romance, subiect de carte in Irlanda. Tanara de 18 ani a fost rapita si violata intr-o casa din Dublin, iar apoi ucisa cu un gont in cap

Victima unui clan infractional

O ancheta anevoioasa

Marioara Rostas, o tanara cu cetatenie romana, s-a mutat din 2007 impreuna cu familia la Dublin, in Irlanda. Un an mai tarziu, la inceputul lui ianuarie 2008, era ucisa dupa ce in prealabil a fost rapita, sechestrata si violata.Pe 6 ianuarie 2008, romanca cersea la o intersectie din Dublin cand a oprit o masina langa ea, iar un barbat a invitat-o sa se urce. Ultimul care a vazut-o a fost fratele ei, Dumitru, scrie Irish Times, insa nu a putut sa o opreasca. Barbatul care oprise langa ea s-a oferit sa o duca la un fast food si sa-i ofere o masa, ceea ce tanara a acceptat bucuroasa.Din acel moment nu a mai vazut-o niciun cunoscut si practic a disparut pentru totdeauna. Cazul ei a fost mediatizat in presa irlandeza, insa ecourile s-au stins rapid si totul a fost dat uitarii. Asta pana sambata trecuta, cand doi jurnalisti irlandezi, Stephen Breen si Owen Conlon au publicat o carte despre clanul Wilson si despre faradelegile lor, iar cazul Marioarei Rostas este tratat pe larg, informeaza Irish Times. "The Hitmen - Povestea cu adevarat socanta a unei familii de ucigasi platiti" lanseaza ideea ca responsabil de moartea fetei ar fi un clan infractional irlandez.Fratii Eric, Keith si John Wilson, alaturi de verisorul lor Alan si nepotul Luke au format in Dublin un temut clan, Wilson.Jurnalistii cu experienta, specializati in anchete si stiri despre crima organizata, Stephen Breen si Owen Conlon fac parte din echipa Irish Times. Cei doi au decis sa relateze povestea terifianta si sfasietoare a ultimelor zile din viata Marioarei si ancheta ulterioare.Breen si Conlon amintesc ca Marioara Rostas era dintr-o familie de romi cetateni romani si era originara din Timisoara. Marioara si cei 12 frati ai sai s-au mutat la finele lui 2007 in nordul Dublinului si isi duceau viata de pe o zi pe alta."Marioara cersea de la soferii care treceau pe intersectia dintre Lombard Street si Pearse Street din sudul orasului Dublin in dupa-amiaza zilei de duminica, 6 ianuarie 2008, cand a fost luata. Un sofer s-a oprit oferindu-se sa o duca si sa-i cumpere un meniu la McDonald's si sa o aduca inapoi. A mers cu el si nu a mai fost vazuta niciodata in viata de familia ei. Fratele ei Dumitru (13 ani) a fost ultimul care a vazut-o", au relatat cei doi.De la Dumitru au aflat si ceilalti membri ai familiei ca fata a disparut. Nestiind ce sa faca, au ramas ore in sir in intersectie, in speranta ca fata se va intoarce. Cand au realizat ca acest lucru nu se va intamp, iar cand au inteles ca asta nu se va intampla, s-au prezentat la o sectie de Politie din Dublin, insa nu au reusit sa comunice cu politistii din cauza ca nu stapaneau limba engleza. Au facut-o abia dupa cateva zile, cand politistii au gasit un translator si au demarat o ancheta, dar s-a dovedit ca era prea tarziu.Fata avea asupra ei in momentul disparitiei un telefon mobil si si-a sunat familia. Le-a spus ca a fost rapita, sechestrata si violata, dar nu stia unde sa afle. Iar convorbirea a fost intrerupta prematur de membrii clanului, care au surprins-o vorbind la telefon si I l-au confiscat.A fost ultima data cand fata a mai vorbit cu un cunoscut, iar peste tot s-a asternut tacerea. Politia irlandeza nu a reusit sa dea de urmele ei. Anchetatorii nu au reusit sa rezolve cazul nici dupa cateva luni bune, cand au primit doua apeluri anonime prin care au fost informati ca a fata a fost ucisa de Alan Wilson. Tot atunci li s-a spus ca romanca a fost impuscata si au primit adresa casei lui Maxine Wilson, sora lui Alan.Proprietara casei a recunoscut la interogatoriu ca fata a fost adusa si tinuta in casa ei si a marturisit si ca Alan a ucis -o. "Il avea pe diavol in priviri", i-ar fi spus ucigasul, atunci cand l-a intrebat de ce a ucis-o pe tanara. Insa martor principal a devenit partenerul ei, care a fost inclus intr-un program de protectie al martorilor pentru a fi protejat de razbunarea clanului.A urmat un proces anevoios la capatul caruia judecatorii au considerat ca Alan Wilson este nevinovat. Totusi, cativa ani mai tarziu, barbatul a ajuns dupa gratii, dar dupa ce a fost judecat intr-un alt caz, in 2017.