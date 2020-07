Moarte suspecta la Navodari. Un tanar de 17 ani, angajat al unui restaurant, a fost gasit fara viata la subsolul cladirii

Pe trupul sau nu au fost gasite urme de violenta . In incaperea respectiva era un put, iar specialistii analizeaza daca in acesta s-ar fi aflat diverse substante care ar fi putut cauza decesul adolescentului.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, joi, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati, prin apel 112, despre faptul ca un tanar de 17 ani, din judetul Botosani, a fost gasit inconstient intr-o anexa de la subsolul unui restaurant din Navodari.La fata locului s-au deplasat cadrele medicale care au inceput protocolul de resuscitare, dar medicii nu au reusit sa il salveze si au constatat decesul."Conform primelor cercetari, politisti din cadrul Politiei statiunii Navodari au stabilit ca tanarul era angajat al restaurantului in cauza, iar pe corpul, trunchiul ori membrele acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violenta", se arata in comunicat.La fata locului, s-au deplasat si politisti ai Serviciului Arme Exploziv si Substante Periculoase din cadrul IPJ Constanta, care fac cercetari cu privire la stabilirea substantelor dintr-un put care se afla in incaperea din subsolul imobilului. De asemenea, este si un echipaj CBRN de la ISU, pentru a stabili ce sunt eventuale substante.Totodata, inspectori din cadrul ITM Constanta au deschis o ancheta in acest caz.Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta urmeaza sa deschida un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, nerespectarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca si neluarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca.