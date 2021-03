Moarte suspecta pentru doi romani din Belgia. Surpriza de proportii de care au avut parte anchetatorii

Incidentul a avut loc la finele lunii august, in 2019, in comuna belgiana Forchies-la-Marche, langa Charleroi, informeaza publicatia belgiana Nieuwsblad Politistii au descoperit trupurile neinsufletite a doi barbati, ambii impuscati in cap. Anchetatorii au descoperit ca este vorba despre doi frati romani, Constantin (45 de ani) si Gabriel (48 de ani), a caror familie raportase anterior disparitia lor.Printre primii suspecti a fost proprietarul iazului, Francis Vandy, fost comisar in prezent pensionar. Asta si pentru ca se stia ca Vandy intrase in conflict cu cei doi frati, dupa ce acestia pescuisera pe iazul sau fara sa-i ceara permisiunea. Atunci, belgianul a tras dupa ei cu pistolul, fara a-i nimeri.Desi acesta a negat orice implicare, oamenii legii au descoperit pete de sange pe una dintre perechile sale de pantofi. In urma analizelor s-a stabilit ca cei doi frati au fost executati cu un pistol Glock, arma de serviciu a comisarului Vandy pe care acesta o raportase pierduta cu putin timp inainte de pensionare, dar acum s-a dovedit ca a fost vorba doar de un tertip pentru a nu preda pistolul.Procesul lui Francis Vandy va incepe in aceasta luna, la un tribunal specializat din Charleroi. Barbatul este acuzat de dubla crima si ar putea sa fie condamnat la 25 de ani de inchisoare