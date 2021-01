Moarte suspecta pentru o romanca din Italia. Ce a spus femeia pe patul de moarte si de ce politistii sustin alta ipoteza

A dus secretul cu ea in mormant

Romanca a ajuns la spital intr-o stare foarte grava, iar medicii au incercat in zadar, timp de aproape doua saptamani, sa o vindece. In urma bataii crunte pe care a incasat-o, ea s-a ales cu numeroase oase rupte, dar si mai grav, cu hemoragii interne , iar mai multe organe i-au fost afectate de lovituri. Acum doua zile, medicii au fost nevoiti sa constate decesul, dar moartea femeii a dat nastere unei anchete.Potrivit publicatiei Il Messaggero , odata ajunsa la spital, femeia le-a spus medicilor cu ultimele puteri ca a fost batuta crunt de doi barbati, necunoscuti, ambii romani, insa politistii au acum rezerve serioase si cred ca femeia a facut aceasta declaratie ca sa-l acopere pe sotul ei."Doi barbati m-au atacat, au incercat sa ma violeze, iar eu am incercat sa ma apar. Eram la serviciu, iar ei erau romani ca si mine. Mai multe nu va pot spune, pentru ca nu-i cunosteam", a spus femeia, inainte de a intra in coma.Si medicii au semne de intrebare, iar un prim indiciu ca ea si-ar acoperi sotul este ca nu s-a prezentat la spital imediat dupa ce a fost batuta cu bestialitate, ci la cateva zile distanta, cand s-a simtit din ce in ce mai rau.Carabinerii inclina spre aceasta varianta dupa ce au aflat de la vecinii femeii ca aceasta era batuta frecvent de sot, iar de cateva ori oamenii au sunat la politie ca sa o scoata din mainile acestuia.Va fi insa foarte greu de dovedit ca sotul femeii a fost cel care a omorat-o in bataie , la fel cum ar fi imposibil de dovedit daca ea a fost intr-adevar batuta de doi necunoscuti. Din aceasta cauza, ancheta este greoaie, iar criminologii sunt rezervati. Cercetarile vor continua, insa, spun italienii, chiar daca sansele de a fi finalizata cu succes sunt mai degraba mici.