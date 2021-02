Moartea suspecta a unei tinere romance disparute in Spania din 8 ianuarie. Autoritatile cred ca ar putea fi mana Mafiei

Tragedie cu repetitie

Trupul neinsufletit al Florinei Gogos, o prostituata romanca data disparuta la inceputul anului, in Spania, a fost gasit duminica, 31 ianuarie, de un vanator. Fata abia implinise 19 ani si a fost data disparuta pe 8 ianuarie. Atunci, colega ei, si ea romanca, a anuntat Politia spaniola ca Florina nu s-a mai intors acasa. Las Provincia noteaza ca trupul romancei se afla intr-o stare avansata de descompunere si plutea intr-o mlastina. Expertii Politiei au reusit insa sa o indemtifice, pornind de la haine si de la cele doua tatuaje ale fetei.CITESTE SI: Un roman din Spania a abuzat-o timp de doi ani pe fiica partenerei sale de viata. Marturia groazei: "Am facut si sex oral cu ea, am folosit si jucarii erotice" Politistii au gasit intre timp si o inregistrare a unei camere de filmat in care tanara este vazuta urcand intr-o masina alba, dar imaginile nu sunt suficient de clare si nu permit sa se distinga placa de inmatriculare. Totusi, anchetatorii ar avea cateva piste, insa prefera sa pastreze secretul pentru a asigura succesul operatiunii.Presa spaniola aminteste ca in urma cu 20 de ani, linistea micutei comunitati a fost tulburata de moartea unei alte tinere prostituate. Atunci, trupul Ivanei Yutakova, o fata originara din Cehia, a fost gasita moarta, impuscata cu doua gloante. De atunci, insa, politistii nu au reusit sa gaseasca niciun vinovat in acest caz.Insa moartea tinerei a avut un ecou asupra oraselului. O piatra funerara din cimitirul Albal marcheaza moartea femeii, iar oamenii au strans atunci bani pentru ca trupul ei sa poata fi repatriat si inmormantat in Cehia.Acum, povestea s-ar putea repeta. Primarul din Albal a anuntat deja ca va strange fonduri pentru ca trupul tinerei sa poate fi inmormantat acasa, in Romania. Ramon Mari crede ca e mana Mafiei si a atras atentia ca astfel de cazuri se vor repeta, daca nu se vor lua masuri. El a deplans moartea Florinei Gogos si a facut apel ca populatia sa colaboreze cu politia si cu Garda Civila pentru a preveni pe viitor astfel de evenimente triste."Aceste fete sunt singure, intr-o aventura, la mana mafiilor si a asasinilor. Indiferent cate ordonante am face impotriva prostitutiei, nu putem lupta decat cu eforturile politiei si ale Garda Civila", a punctat primarul.