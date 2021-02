Moartea unei tinere romance a pus pe jar autoritatile din Republica Dominicana. Dovezile care il incrimineaza pe fostul iubit al fetei

Legistul confirma ca e vorba de o crima

Exista dovezi serioase ca Andreea ar fi fost ucisa, desi iubitul ei, Gabriel Villanueva Ohnona, principalul suspect, sustine ca ar fi vorba de o sinucidere.Avand in vedere dovezile procurorilor, barbatul a fost arestat preventiv si se afla la Centrul de corectare si reabilitare San Pedro de Macoris, noteaza Listin Diario. Procesul pe fond a fost reluat chiar zilele trecute, iar printre cei mai asteptati martori s-au aflat Glorimi Cambero, medicul legist care a cercetat conditiile in care a survenit decesul. El spune ca in mod sigur tanara romanca a fost ucisa si a adus ca argumente faptul ca pe bratele si pe gatul fetei existau urme care, explica Cambero, arata ca ea s-ar fi luptat cu cineva inainte sa cada de la inaltime.CITESTE SI: Crima teribila, in Sibiu. Un barbat s-a predat la politie si a spus ca si-a ucis fosta iubita, cu toate ca ea obtinuse un ordin de protectie "In mod cert vorbim despre rani capatate in lupta, cand s-a aparat. E exclusa varianta unei sinucideri , aici avem o crima", a spus Cambero, in fata magistratilor, conform sursei citate.Totodata, expertul a demonstrat ca trupul neinsufletit al tinerei nu prezinta fracturi la nivelul membrelor inferioare, asa cum ar fi trebuit sa se intample daca ar fi cazut pur si simplu de la etaj. Asta pentru ca in mod normal, in cazul sinucigasilor care se arunca de la inaltime, picioarele sunt cele mai afectate pentru ca exista reflexul ca la aterizare sa incerce sa amortizeze cazatura.Tot zilele trecute a depus marturie si expertul din cadrul Departamentului de Investigare a Infractiunilor si Infractiunilor de Inalta Tehnologie (Dicat) al Politiei Nationale, care se ocupa de procesarea imaginilor care au fost colectate de pe camerele de securitate ale hotelului.El a indicat ca una dintre camere identifica ora exacta a caderii, deoarece camera a tremurat in momentul impactului.In timpul sedintei, apararea acuzatului Gabriel Villanueva, condusa de avocatul Plutarco Jaquez, a cerut instantei sa mearga la locul unde s-au produs evenimentele pentru a stabili ca probele date de Ministerul Public "nu au fost concludente". Ei sustin ca Villanueva nu a ucis -o pe Andrea Celea, ci ca a fost o sinucidere.Ministerul Public il acuza pe Gabriel Villanueva ca a ucis-o pe Andreea Celea in evenimentele din septembrie 2018.Exista si alte probe, pe langa cele prezentate de cei doi experti. La inceputul procesului, au fost discutate mai multe probe care faceau aluzie la amenintarea pe care Villanueva o reprezenta fata de tanara Andreea Celea. Procurorii au gasit inregistrari in care Andreea poate fi auzita spunand cat de periculos este fostul ei iubit si cum o urmarea.Andreea Celea a avut o relatie de doi ani si 8 luni cu Gabriel Villanueva. In tot acest timp, familia fetei a trait un adevarat cosmar. Potrivit datelor existente, parintii fetei au fost nevoiti de nenumarate ori sa intervina pentru a-si salva fiica din mainile iubitului ei. Acesta obisnuia sa o bata din orice motiv si era extrem de gelos. De altfel, cu putin timp inainte ca tanara sa moara, in vara anului 2018, Villanueva primise un ordin de restrictie.