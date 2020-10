Moastele Sfintei Parascheva au fost reintroduse in Catedrala Mitropolitana din Iasi, dupa ce numarul pelerinilor aflati la rand a scazut considerabil

Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Constantin Sturzu, a precizat ca racla cu sfintele moaste a fost reintrodusa in jurul orei 22.00 in interiorul Catedralei Mitropolitane, in conditiile in care la rand asteptau aproximativ 300 de persoane."Randul poate fi gestionat in curtea catedralei. Mai sunt 300 de persoane care asteapta sa se inchine la racla", a declarat preotul Constantin Sturzu.Surse din cadrul organizatorilor pelerinajului au declarat pe parcursul zilei ca racla urma sa fie reintrodusa in catedrala cel mai devreme joi seara.Reprezentantii Jandarmeriei au explicat, miercuri seara, ca prin modul cum a fost gestionata situatia de catre fortele de ordine s-a evitat o escaladare a violentei la manifestarile religioase de la Iasi. Miercuri seara, pelerinilor din afara localitatii li s-a interzis din nou sa ajunga la racla, dupa ce in timpul zilei fusesera ridicata aceasta interdictie.Surse din cadrul organizatorilor evenimentului sustin ca fortele de ordine ar fi decis sa lase accesul liber la racla pentru a detensiona situatia, dupa ce in cursul diminetii, un grup de zeci de persoane s-a manifestat agresiv, iar la un moment dat au existat si unele imbranceli cu jandarmii.In cursul serii de miercuri, fortele de ordine au decis sa revina asupra deciziei de a permite accesul pelerinilor la racla. Astfel, au fost lasati sa ajunga la sfintele moaste doar credinciosii care au domiciliul in Iasi.Potrivit Jandarmeriei, incepand cu data de 8 octombrie, peste 25.000 de pelerini s-au inchinat la racla cu sfintele moaste.Cateva zeci de persoane au protestat miercuri dimineata in zona Catedralei Mitropolitane din Iasi impotriva restrictiilor impuse de autoritati la manifestarile religioase organizate de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.Oamenii s-au adunat pe pietonal in zona unde au fost amplasate garduri metalice, ei aratandu-se nemultumiti de restrictiile impuse la manifestarile religioase din acest an.Cei prezenti au strigat printre altele "O sa dati socoteala cu totii", "Duceti-va la diavol" si "Jos dictatura".