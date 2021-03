DOCUMENT Noul model de declaratie pe proprie raspundere, cu care se poate iesi din casa dupa ora 20.00. Poate fi scrisa si "de mana"

"Va punem la dispozitie MODELUL declaratiei pe proprie raspundere referitoare la circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in intervalul orar 20.00 - 05.00, in localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori si mai mica de 7,5 la 1.000 de locuitori, pentru zilele de vineri, sambata si duminica si pe intreaga durata a saptamanii, in localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, precum si MODELUL adeverintei eliberate de angajator", a anuntat MAI.Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, "declaratia pe propria raspundere poate fi completata integral olograf ("de mana"), cu preluarea tuturor elementelor prevazute in modelul declaratiei pus la dispozitie".Declaratia pe proprie raspundere completata/adeverinta eliberata de angajator se va afla in posesia persoanei care efectueaza deplasarea, impreuna cu documentul de identitate, si va fi pusa la dispozitia reprezentantilor Politiei Romane si ai Jandarmeriei Romane, la momentul legitimarii persoanei, mai transmite Ministerul Afacerilor Interne.Potriivt MAI, obligatia completarii declaratiei pe proprie raspundere se instituie incepand cu ora 20.00 a zilei de 28 martie a.c., pentru localitatile in care incidenta imbolnavirilor la 1000 de locuitori este mai mare de 4, respectiv de 7,5.Modelele de declaratie pe propria raspundere si al adeverintei eliberate de angajator pot fi descarcate accesand link-ul https://cetrebuiesafac.ro/modele-declaratii , precum si accesand pagina web a Ministerului Afacerilor Interne, sectiunea UTILE.