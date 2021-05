Conditiile de calatorie in Germania cu avionul pentru cetatenii romani. Ce documente trebuie sa prezinte

Potrivit MAE , in contextul eliminarii Romaniei din categoria "zonelor de risc", incepand din 2 iunie, persoanele care calatoresc din Romania pe cale aeriana pot intra pe teritoriul german cu conditia prezentarii unuia dintre urmatoarele documente:- un document care atesta rezultatul negativ al testarii pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Sunt acceptate testele tip PCR (a caror valabilitate sa nu depaseasca 72 de ore) si cele antigen (valabilitate de maximum 48 de ore), efectuate in conformitate cu criteriile stabilite de Institutul Robert Koch. Aceste dovezi pot fi prezentate pe hartie sau in format electronic si trebuie sa fie redactate intr-una din limbile germana, engleza, franceza, italiana sau spaniola;un document care atesta efectuarea schemei complete a vaccinarii impotriva COVID-19. Dovada vaccinarii poate fi utilizata numai daca au trecut cel putin 14 zile de la administrarea rapelului sau a dozei unice (pentru vaccinul efectuat in doza unica), a unui vaccin dintre cele omologate la nivelul UE;- un document care atesta infectarea cu virusul SARS-COV-2. Dovada infectarii anterioare cu virusul SARS-CoV-2 si, implicit, a vindecarii se bazeaza pe o testare de laborator care a fost efectuata cu cel putin 28 de zile inainte, dar nu mai mult de 6 luni. Este admisa si prezentarea cumulativa a dovezii unei infectari anterioare cu virusul SARS-CoV-2, impreuna cu cea a vaccinarii cu cel putin o doza a unui vaccin omologat la nivelul UE.Potrivit informatiilor comunicate public de catre autoritatile germane, pentru intrarea in acest stat pe cale rutiera nu este necesara prezentarea documentelor mentionate.Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa se informeze cu privire la eventuale modificari de ultim moment sau elemente de specificitate stabilite de landul de destinatie.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Berlin: +49 30 21239555, +49 30 21239514 si +49 30 21239516, Consulatului General al Romaniei la Bonn: +49 228 6838135; +49 2286838211; +49 228 6838244; +49 228 6838254, Consulatului General al Romaniei la Munchen: +49 89 553307; +49 89 98106143, Consulatului General al Romaniei la Stuttgart +49 711 664 86 11, +49 711 664 86 12, +49 711 664 86 13, +49 711 664 86 14 si +49 711 664 86 15, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Berlin +49 160 157 9938, oficiului consular al Romaniei la Bonn +49 173 5757 585, oficiului consular al Romaniei la Munchen +49 160 208 7789 si oficiului consular al Romaniei la Stuttgart +49 171 681 3450.