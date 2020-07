Republica Moldova: Spagi cuprinse intre 50 si 90 de euro pentru un rezultat negativ de COVID-19. Angajatii de la frontiera, in vizorul procurorilor

Potrivit datelor, soferii care faceau curse in afara Moldovei, in perioada starii de urgenta, le puneau la dispozitie cetatenilor certificate medicale false, cu rezultat negative la COVID-19, si contracte de munca contrafacute, astfel incat acestia sa treaca granita fara probleme, potrivit diez.md Ulterior, s-ar fi descoperit ca exsta legaturi intre soferi si angajatii IGFP. Pentru rezultatul negative si pentru contractual de munca ar fi cerut intre 50 si 90 de euro, iar persoanele care isi doreau sa nu fie plasate in carantina obligatorie de 14 zile la intrarea in tara erau nevoie sa achite o "taxa" suplimentara de 100 de euro.Ofiterii Directiei Generale Teritoriale Sud a CNA si procurorii anticoruptie au efectuat perchezitii , in dupa-amiaza zilei de 22 iulie, la punctele de trecere ale frontierei Giurgiulesti-Galati si Leuseni-Albita, iar ca urmare au retinut un angajat la IGPF si doi soferi de pe cursa Moldova-Italia, potrivit sursei citate.Trei dintre cei patru banuiti au fost plasati in izolator pentru 72 de ore si risca inchisoare de pana la 10 ani, iar un politist de frontiera este cercetat in stare de libertate.