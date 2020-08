Monica Ghiurco, catre Doina Gradea, directoarea TVR: "Da, doamna, doresc sa va iau locul pentru ca nu il meritati"

"Da, doamna, da, doresc sa va iau locul pentru ca nu il meritati si nici TVR nu merita sa fie condusa de un impostor cu pretentii de manager", scrie Monica Ghiurco pe Facebook.Ghiurco sustine ca vrea sa le asigure angajatilor conditii optime de munca, criticand-o pe actuala directoare a TVR pentru modul in care conduce televiziunea."Da, vreau sa conduc televiziunea ca sa le asigur oamenilor conditii optime de munca, salarii corecte, sa le protejez sanatatea si dreptul la munca, nu sa ma laud cu profit din banii cu care ati fi putut macar sa scoateti mucegaiul din peretii spatiilor insalubre in care sunt nevoiti sa munceasca, sa curatati sistemul de ventilatie care le pune sanatatea in pericol, sau chiar sa finantati programe, campanii de interes public si multe altele. Daca v-ar fi pasat. Sau macar sa fi pus in aplicare deciziile CA si ma refer aici la "Planul de Actiune in vederea fundamentarii si elaborarii unei noi strategii a televiziunii publice", decis prin Hotararea Consiliului de Administratie din sedinta extraordinara a CA din 9 octombrie 2018 (cu precizarea ca implementarea se va face in termen de 6 luni). Acest CA nu v-a fost ostil, asa cum incercati sa va aparati. Nicidecum, ba chiar v-a sustinut, pana cand am inteles ca, de fapt, putin va pasa de redresarea TVR! Pentru ca nu ati aplicat nimic din acest Plan!", i-a mai transmis Monica Ghiurco.