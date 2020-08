Moscova... in lacrimi

Nu a fost nicio surpriza ca diplomatia rusa a ales sa foloseasca momentul vizitei militarilor americani pentru a lansa noi amenintari la adresa Romaniei si a statelor membre NATO de la Marea Neagra si din regiunea continentala apropiata Rusiei. "Bineinteles ca Rusia va raspunde in mod corespunzator acestei provocari de intruziune ilegala. Acest fapt va trebui luat in considerare, printre altii, de capitalele statelor est-europene, care vin in mod constant cu noi cai de a incita la rusofobie, in timp ce flutura mana a bun-sosit soldatilor americani. Noi doar le invitam sa cantareasca cu grija toate riscurile si sa ia in considerare cu seriozitate consecintele".Ce a fost o surpriza, cel putin pentru mine, a fost evocarea Actului fondator al relatiilor mutuale, de cooperare si de securitate , dintre NATO si Federatia Rusa, din 1997.Surpriza nu a constat in citarea mistificatoare a unei prevederi din document, pentru ca o asemenea practica este curenta in razboiul psihologic angajat pe fata de Rusia cu Occidentul, inclusiv prin intermediul diplomatiei moscovite, ci evocarea documentului ca atare.Asta, deoarece in Actul fundamental al relatiilor NATO-Rusia se vorbeste despre intentia ambelor parti de a coopera si de a se abtine de la amenintari, inclusiv prin inarmare si prin dislocari de forte, in contextul negocierilor inca nefinalizate la vremea respectiva, privind fortele conventionale in Europa. Ori, intre timp, Rusia si-a triplat prezenta militara in Marea Neagra, in Crimeea, in apropierea fostelor republici unionale din Europa de Est, cam peste tot unde a vrut sa joace cartea puterii sale militare incontestabile dar irelevante in contextul cooperarii internationale, in materie de securitate. Irelevanta atunci cand nu este o amenintare directa si explicita, desigur. Ca sa nu mai zicem mai nimic despre faptul ca, de cinci ani incoace, Rusia si-a suspendat complet participarea la negocierile privind fortele conventionale in Europa.In tot cazul, ce trebuie sa stiti este ca doamna purtator de cuvant a diplomatiei ruse minte pur si simplu, atunci cand evoca Actul fundamental NATO-Rusia in maniera: "pasii avuti in vedere de americani (privind prezenta militara permanenta la Marea Neagra, prin procedura rotatiei continue) vor pune in pericol ... in special prevederile care au de a face cu obligatia de a nu stationa 'forte combatante substantiale' in noile state membre ale Aliantei".Minciuna demontata prin simpla lectura a documentului invocat, unde nici vorba despre noi membri (documentul a fost semnat inainte de lansarea primelor trei invitatii de intrare in Alianta), ci doar se consemneaza "vointa Aliantei de a-si indeplini misiunea de aparare comuna si celelalte misiuni prin asigurarea obtinerii interoperabilitatii, integrarii si capabilitatii de argumentare a fortelor, mai degraba decat prin stationarea aditionala permanenta de forte combatante permanente." In plus, pana si declaratia asta unilaterala de intentie este conditionata in textul Actului fondator de caracteristicile mediului de securitate de la acea data, cand Federatiei Ruse nici prin cap nu ii trecea sa oblige NATO sa ia masuri militare de descurajare a comportamentului ei agresiv, la adresa noilor membri NATO.Demontarea acestei minciuni nu rezolva insa problema de fond: Rusia continua sa ameninte diplomatic direct Romania, pe considerentul ca cele doua state se invecineaza fiind co-riverane la Marea Neagra si foloseste pentru aceste amenintari o retorica din care rezulta ca orice sprijin ar primi Romania din partea americanilor, pentru a descuraja Rusia ca sa isi materializeze amenintarile, este privit la Moscova ca o intruziune in afacerile sale. Ca si cand Romania ar fi doar curtea din spate a Kremlinului.