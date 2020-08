Motiunea de cenzura a PSD, dezbatuta si votata luni, in Parlament. PNL si USR anunta ca nu participa la vot

PSD a depus pe 17 august motiunea de cenzura si a fost citita in plenul comun de senatorul PSD Lucian Romascanu pe 20 august.In motiunea de cenzura, semnata de 205 senatori si deputati, social-democratii sustin ca reprezentantii Guvernului au incalcat toate regulile impuse cetatenilor in urma pandemiei cu noul coronavirus Un capitol al motiunii de cenzura se refera la "chermezele PNL in vreme de pandemie", semnatarii afirmand ca "reprezentantii Guvernului si-au pierdut iremediabil credibilitatea in modul in care au gestionat pandemia".Documentul are, totodata, un capitol privind "restrictiile contradictorii impuse cetatenilor romani". Potrivit social-democratilor, "o alta cauza majora a pierderii controlului asupra pandemiei de catre Guvernul Orban 2 a fost seria nesfarsita de decizii si masuri contradictorii".PSD se refera si la "devalizarea bugetului de stat sub paravanul pandemiei", aducand in atentie raportul recent al Curtii de Conturi privind cheltuielile publice in timpul starii de urgenta.Nu in ultimul rand, social-democratii sustin ca "nivelul de trai al populatiei s-a prabusit", iar "oamenii au pierdut tot ce castigasera in guvernarea PSD". Conform semnatarilor motiunii, "Guvernarea PNL a readus austeritatea, saracia si cercul vicios al salariilor mici".* Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a declarat joi ca sunt "suficiente" voturi ca motiunea de cenzura depusa de partid sa treaca, chiar "si fara UDMR ". "In acest moment, sunt suficiente voturi ca motiunea de cenzura sa treaca", a spus Ciolacu la sediul PSD. Intrebat daca aceste voturi le includ si pe cele ale UDMR, el a raspuns: "Avem discutii in continuare".* Potrivit premierului Ludovic Orban , presedintele PNL, motiunea de cenzura este "un act de iresponsabilitate", in conditiile in care actualul guvern se confrunta, in ultimele luni, "cu provocari fara precedent". El a adaugat ca, personal, i-ar spune "potiune de cianura".Solicitat, joi, sa dezvaluie numele parlamentarilor de la alte formatiuni cu care a negociat, liderul PNL a replicat: "Negocierile nu sunt publice, ar fi culmea sa va dau acum lista cu parlamentarii cu care am negociat, ca sa stie PSD cu cine am negociat. (...) Voi comunica o previziune inainte de vot, asa cum am facut si la celelalte evenimente importante, motiuni".* Liderul USR, Dan Barna , considera de asemenea ca motiunea de cenzura a PSD este "un exercitiu stupefiant de iresponsabilitate"."Avem o criza sanitara, avem o criza economica si domnul Ciolacu insista sa avem si o criza politica. Cum rezolva caderea Guvernului numarul de paturi ATI? Cum face o motiune de cenzura deficitul sa scada? Cum crede PSD ca are caderea morala sa decida cine trebuie sa guverneze Romania, dupa ce au lasat in urma dezastrul pe care il stim cu totii?", a scris Barna pe Facebook . El l-a indemnat pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, sa lase alegerile sa decida cine va guverna Romania.* UDMR va stabili in ziua votului daca va sustine sau nu motiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului, a declarat, pe 25 august, presedintele Uniunii, Kelemen Hunor . El a precizat ca nu a negociat cu PSD sustinerea motiunii si nu a avut discutii nici cu PNL, adaugand, insa, ca UDMR are "1.000 de motive" sa dea jos Guvernul.* Presedintele PMP, Eugen Tomac , sustine ca aceasta initiativa este "o miscare sinucigasa pe care o propune PSD" in actualul context sanitar, economic si social."Nu vad rostul acestei motiuni de cenzura (...). In momentul de fata, consideram o miscare sinucigasa pe care o propune PSD, pe care nu o putem sustine si din principii politice, dar nici nu-i vedem utilitatea intr-un asemenea moment, in care trebuie sa ne preocupam cum ii sustinem pe cetateni, ce masuri putem propune pentru a salva locurile de munca, cum putem sustine mediul de afaceri, cum putem atrage fondurile europene. (...) Mesajul meu politic este cat se poate de clar: nu o sa vedeti PMP langa PSD", a afirmat Tomac.* Presedintele ALDE , senatorul Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca motiunea de cenzura, ce urmeaza sa fie votata luni, va trece. "Astazi (vineri - n.r.), pe un tintar facut cu parlamentarii din toate partidele, excluzand PNL, USR, PMP, motiunea va trece", a afirmat Tariceanu.* Liderul Pro Romania, Victor Ponta , a declarat ca luni va vota "cu siguranta" pentru demiterea guvernului Orban."Sper ca, de marti, sa ne cheme domnul Iohannis la consultari si sa ne anunte ca, in sfarsit, i-a trecut cu Orban si cu neaparat sa fie guvernul lui, sa ne anunte marti ca o sa faca un guvern al Romaniei, care, de fapt, sa se ocupe de ceea ce vor oamenii. Oamenii, in acest moment, au trei probleme: cu sanatatea, ca de 6 luni asa bine tratam pandemia, incat e cel mai rau acum, (...), inceputul scolilor si (....) al treilea lucru, cat mai tin firmele romanesti. (...). Reprosul meu principal pentru Orban si echipa de la guvernare: tot ce decid, decid cu, in primul rand, asa, zanatec, nu prea are niciun fel de logica - ai inchis toate restaurantele cand aveam 100 de cazuri, acum avem 1.500 de cazuri si le deschizi pe toate. Nu are logica. De ce le-ai inchis atunci? Ca le deschizi acum? Foarte bine, slava Domnului, ca...", a spus Victor Ponta.Pentru a trece motiunea de cenzura este nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari.