Motiunea de cenzura. PSD vorbeste despre totalitarism in Parlament si acuza Guvernul PNL de dictatura

"Infestat de betia puterii, Guvernul Orban a inceput sa manifeste simptomele totalitare: a fost afectat de febra accesului nelimitat la banii publici, si-a pierdut simtul democratiei, si-a pierdut mirosul pentru suprematia legii, si-a pierdut gustul pentru drepturile omului.Asa incepe orice dictatura! Asa a inceput orice regim totalitar!", a declarat Lucian Romascanu.Senatul si Camera Deputatilor au fost convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, la ora 12:00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban.Birourile permanente reunite au decis luni ca motiunea de cenzura "Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mita generalizata", initiata de PSD si semnata de 205 de senatori si deputati, sa fie citita joi, de la ora 12,00.Social-democratii sustin ca reprezentantii Guvernului au incalcat toate regulile impuse cetatenilor in urma pandemiei cu noul coronavirus Citeste si: LIVETEXT Parlamentul convocat in sesiune extraordinara pentru prezentarea motiunii de cenzura, in prezenta premierului Ludovic Orban