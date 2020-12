Motivele pentru care constructia singurului hotel de gheata este incerta

"Pandemia mondiala provocata de COVID-19, precum si schimbarile climatice, tot mai serioase in ultimii ani, au creat mari probleme celor ce se ocupa de Proiectul de Marketing Turistic 'Hotel of Ice Balea Lac'. Avand in vedere situatia complicata, luand in considerare toate aspectele organizatorice si logistice, reprezentantii societatii ce construieste si administreaza Hotelul de Gheata din caldarea glaciara a lacului Balea au decis sa amane, cel putin pentru moment, lucrarile de edificare a celui de-al saisprezecelea inedit hotel", se arata intr-un comunicat transmis marti AGERPRES.O destinatie turistica inedita pe harta Europei, hotelul de gheata de la Balea Lac atragea in fiecare an sute de turisti din tara, dar mai ales din strainatate.Organizatorii acestui proiect spun ca decizia privind inceperea ridicarii in acest sezon a hotelului de gheata va fi luata la inceputul anului viitor, fiind posibil sa se opteze pentru o constructie de dimensiuni mai reduse."Cum se intampla peste tot in lume, si la noi exista foarte multe probleme cauzate de pandemie. Sunt multe reguli sanitare, foarte multe temeri, probleme logistice si organizatorice destul de complexe. In plus, la fel ca si in sezonul trecut, iarna nu mai este cum era in urma cu 15 ani!Schimbarile climatice sunt foarte vizibile la Balea Lac, la aceasta ora stratul de zapada este destul de mic, gheata formata pe lacul Balea nu este deloc groasa, iar temperaturile inregistrate sunt destul de ridicate. Ca urmare, cel putin pentru moment, am decis sa nu incepem lucrarile la Hotelul de Gheata. Totusi, pentru ca turistii romani si straini suna zilnic la biroul nostru si ne intreaba de Hotelul de Gheata, luam in considerare construirea obiectivului in cursul primelor zile ale anului viitor, dar decizia va fi luata doar peste cateva saptamani.Cel mai probabil, daca o sa decidem ca Hotelul de Gheata va fi construit, o sa alegem un obiectiv cu o forma mai simpla, mai putin complex, cu un numar mai mic de camere... Vom tine seama de evolutia pandemiei, de masurile impuse de autoritati , de conditiile meteorologice, precum si de alte aspecte ce tin, in mod direct de administrarea si implementarea proiectului", a declarat initiatorul proiectului Hotel of Ice Balea Lac, Arnold Klingeis.In primii 14 ani, constructia Hotelului de Gheata de la Balea Lac a inceput in primele zile ale lunii decembrie, iar turistii incepeau sa fie cazati in camerele ineditului hotel in ajunul sarbatorii Craciunului.In sezonul 2019 - 2020, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cu temperaturi foarte ridicate fata de normalul acestei perioade, echipa proiectului a decis ca lucrarile de construire a Hotelului de Gheata sa fie amanate pana in luna ianuarie. Ulterior acestei decizii, responsabilii proiectului au inlocuit hotelul cu ''Igloo Village'', o forma usor adaptata a obiectivului, care ar putea fi construit si in iarna aceasta.Cel mai mare strat de zapada din Romania se inregistreaza in prezent la Balea Lac, unde masoara 61 de centimetri.CITESTE SI: