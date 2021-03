Motivul absurd pentru care 16 paturi noi de terapie intensiva stau nefolosite la Sectia ATI COVID a Spitalului CF Witting din Capitala

News.ro noteaza ca in autorizatia se preciza ca Spitalul Witting trebuie sa aiba functionale 6 paturi de ATI. Aceste paturi nu au functionat decat incepand cu 3 octombrie 2020, ca urmare a eforturilor pe care le-au facut cativa doctori de la spitalul Witting.Totusi, managerul si DSP-ul fac o noua autorizatie sanitara de functionare pe 22 octombrie, in care spitalul, din punctul de vedere al ATI-ului, trebuia sa functioneze cu 16 paturi de ATI. Care este problema acestor 16 paturi? Acesta este numarul de paturi pe care Spitalul Witting il avea dinainte de a deveni suport Covid si care a primit in iunie 2020 o investitie formidabila de peste 2 milioane de euro, in sensul ca toate au fost innoite, dotate cu 16 ventilatoare, 16 work flow - uri, in ideea ca o sa-l puna ca spital suport Covid.CITESTE SI: O mutatie belgiana COVID-19 ridica semne de intrebare: "N-am mai vazut asa ceva" Din 15 ianuarie, nu a mai functionat niciunul. De ce? Pentru ca paturile de ATI nu pot functiona bagate in priza, ca si cum ar fi un fierbator, o masina de spalat, ele trebuie intretinute si deservite de personal medical, de doctori, pe care Spitalul Witting nu i-a avut niciodata. Are doar 3 doctori angajati la ATI, dintre care doar 2 apti, iar al treilea este apt conditionat. Paturile de ATI in Witting pot functiona doar prin detasare de 5-6 medici, ca sa poata sa functioneze paturi de ATI Covid.Pentru paturile de ATI care nu erau Covid, erau suficienti 3 doctori. Pentru operatiile care se faceau aici, inainte erau suficienti trei medici de ATI, dar pentru paturile Covid sunt necesari mult mai multi medici anestezisti, cel putin 6, 7, pentru 6, 7 paturi, sunt alte normative de personal. Din 15 ianuarie, nu a mai functionat niciun pat de ATI pentru ca aceste detasari de doctori ATI-sti nu au mai fost facute in Spitalul Witting.Daca nu poti sa faci sectie Covid cu niciun pat, trebuie sa reinoiesti autorizatia, sa spui ca nu am cu ce, o autorizatie in care sa nu mai fie paturi de ATI, s-a mers pe burta, in care autorizatia nu concorda cu realitatea, iar acum, cand situatia generala impune necesitatea unor paturi noi de ATI, nu exista personal", a declarat intr-un interviu acordat News.ro, medicul Alexandru Gadea.