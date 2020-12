Motivul pentru care Realitatea TV a fost amendata cu 50.000 de lei. Anuntul oficial facut de CNA

Radu Herjeu, membru al CNA, a scris pe Facebook dupa ce a fost votata amenda : "Pentru acuzatiile fara nicio proba (care au culminat cu una de crima) carora postul nu a putut sa le opuna punctele de vedere ale celor vizati, am propus sanctionarea Realitatii Plus cu 50.000 de lei. In stabilirea cuantumului am tinut cont de recidivele televiziunii in incalcarea legii si de incalcarea promisiunii facute in fata Consiliului acum ceva timp de catre moderatoarea emisiunilor incriminate ca se va ingriji personal de respectarea legii, astfel incat serialul de "dezvaluiri" ale unui condamnat fugar, ulterior prins, sa nu se transforme intr-o rafuiala cu iz pestilential. Amenda a fost adoptata in unanimitate".Postul a incalcat dispozitiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum si pe cele ale art. 40 alin. (1), (2), (3), (4), ale art. 64 alin. (1) lit. a, b, ale art. 66 si ale art. 67 din Codul de reglementare a continutului audiovizual. Art.3 (2) Toti furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa asigure informarea obiectiva a publicului prin prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor si sa favorizeze libera formare a opiniilor.Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenita in documentele si in datele declarate, prevazute la art. 54 alin. (1) lit. b) si e).Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu modificarile si completarile ulterioareArt. 40 - (1) In virtutea dreptului la propria imagine, in cazul in care in programele audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie sustinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate si invitate sa intervina pentru a-si exprima punctul de vedere. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactata prin incercari repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) In cazul in care acuzatiile prevazute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie sa respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune conditii nediscriminatorii de exprimare pana la finalul aceluiasi program in cadrul caruia s-au facut acuzatiile. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. (3) Orice material inregistrat in care se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie sa contina si opinia acesteia. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactata prin incercari repetate, trebuie precizat acest fapt. (4) Moderatorii programelor au obligatia sa solicite ferm interlocutorilor sa probeze afirmatiile acuzatoare, pentru a permite publicului sa evalueze cat de justificate sunt acestea.Art. 64 - (1) In virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte urmatoarele principii: a) asigurarea unei distinctii clare intre fapte si opinii; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta.Art. 66 - In programele de stiri si dezbateri informarea in probleme de interes public, de natura politica, economica, sociala sau culturala, trebuie asigurate impartialitatea si echilibrul si sa fie favorizata libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate in opozitie, in perioada in care problemele sunt in dezbatere publica.Art. 67 - In exercitarea dreptului lor de a-si exprima opinii sau puncte de vedere in legatura cu subiecte de interes public, prezentatorii si moderatorii trebuie sa asigure o separare clara a opiniilor de fapte si nu trebuie sa profite de aparitia lor constanta in programe intr-un mod care sa contravina exigentelor de asigurare a impartialitatii.Decizia CNA nr. 277 /2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilitatii si de cedare a licentei si a deciziei de autorizare audiovizuala, cu exceptia celor pentru difuzare in sistem digital terestru, precum si conditiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzoriArt. 20 (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevazut in anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile inainte de expirarea duratei de valabilitate a licentei, dar nu mai tarziu de 30 de zile inainte de expirarea acesteia, si va fi insotita de urmatoarele documente: a) licenta audiovizuala, in original; b) decizia de autorizare, in original; c) documentele prevazute la art. 4 alin. (2) - (4), dupa caz, in functie de statutul juridic al solicitantului, precum si documentele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) si k).