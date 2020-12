Motivul stupid pentru care o femeie din Cluj nu a fost lasata sa voteze. Membrii sectiei de votare risca inchisoarea

Potrivit Digi24, membrii sectiei de votare nu i-ar fi permis acesteia sa voteze pentru ca se aflau in pauza de masa. Femeia a sunat intre timp la Politie si a spus ca nu este lasata sa intre in sectie. A fost deschis un dosar penal in rem, ceea ce inseamna ca in acest moment se cerceteaza fapta. Acum, membrii sectiei de votare risca inchisoarea de la 6 luni pana la 3 ani sau interzicerea exercitarii unor drepturi.Alte doua dosare penale au fost deschise la Cluj. Un dosar a fost deschis pentru un constantean care a votat in Turda, desi nu avea domiciliul acolo, iar un alt dosar pentru un barbat din Dej care avea o condamnare penala si a votat pe listele suplimentare.Potrivit purtatorului de cuvant al MAI, Monica Dajbog, pana acum au fost inregistrate 188 de sesizari cu privire la contraventii sau infractiuni electorale. In urma verificarilor efectuate pana la aceasta ora, 57 de sesizari nu s-au confirmat."Au fost sesizate 26 de infractiuni care au legatura cu procesul de vot si au fost aplicate 33 de amenzi in valoare de peste 120.000 de lei si 24 de avertismente scrise", a spus Dajbog,in cadrul unei declaratii de presa pe care a sustinut-o la sediul MAI.CITESTE SI: