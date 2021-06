Mozart si Bethoven, "aliatii" unei ferme de legume organice de langa Cluj. "Asta le va da un gust mai bun si vor creste mari si frumoase"

De unde le-a venit ideea

Vizitat si de fostul ambasador al SUA

Colina Farms se afla la circa 20 de kilometri de Cluj-Napoca, in localitatea Babutiu, iar aparent e o ferma ca oricare alta. Si totusi, are ceva in plus. Nu este vorba de faptul ca e o ferma in care se produc exclusiv legume organice - mai exista si altele de acest profil in tara. Deosebirea este ca cei de la Colina Farms au decis sa investeasca intr-un sistem de sonorizare pentru a pune muzica in serele lor. Si nu a costat putin. E vorba de aproximativ 2.000 de euro, bani dati pentru ca marii compozitori clasici sa rasune printre rosii, ardei si castraveti.Administratorul fermei, Liviu Balta, a fost primul care a vazut potentialul unei ferme cu produse organice. A investit acum circa 5-6 ani in zona si a beneficiat si de fonduri europene. Iar cand a tras linie, a realizat ca a meritat.A doua idee a lui Balta a fost cea cu muzica simfonica. Spune ca s-a inspirat din mai multe studii care ar demonstra ca muzica poate contribui la o dezvoltare armonioasa a plantelor, dar chiar si a animalelor. De altfel, in zootehnie exista ferme in care vacile si porcii asculta muzica simfonica, iar proprietarii lor spun ca acest lucru contribuie la reducerea stresului animalelor.Dar sa revenim la ferma lui Liviu Balta. Economist la origine, Balta a citit cateva studii publicate in reviste stiintifice care ar demonstra fara echivoc ca muzica simfonica contribuie la dezvoltarea armonioasa a plantelor."De ce rosii crescute cu muzica la Colina Farms? Plantele simt nivele de stres sau relaxare cauzate de mediul exterior. Muzica prin undele sonore influenteaza starea plantelor.Muzica clasica conform cercetarilor (de ex. Studiul realizat de Association of global science innovations (1999) sau articole de specialitate demostreaza faptul ca muzica are o influenta benefica privind cresterea plantelor.Persoanele care lucreaza intr-un mediu cu muzica relaxanta, cum este in cazul nostru o sera cu rosii, beneficiaza si ei de armonia cu natura. "Parca esti la Teatrul National din Cluj" ne spunea un oaspete care a vizitat sera noastra de rosii organice", a spus Balta.Acesta a mai venit in trecut cu o idee pe care a pus-o in practica si care, spune el, face diferenta. Astfel, pentru ca plantele sa dispuna de apa de cea mai buna calitate, necontaminata, cu care sa poata iriga culturile, a forat la peste 100 de metri adancime. Decizia a luat-o in urma altor studii care i-au garantat ca apa aflata la o adancime considerabila in zona respectiva are o calitate deosebita.De altfel, ferma clujeanului a fost vizitata in trecut de fostul ambasador al SUA, Hans Klemm, care a venit insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Insa nu numai inaltii diplomati si oamenii de afaceri au avut acces la ferma sa. Inainte de pandemie, clientilor si celor care voiau sa viziteze ferma li se punea la dispozitie un spatiu de picnic.