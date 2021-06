Mugur Isarescu cere parlamentului sa modifice legea care interzice cumulul pensiei cu salariul. Ar putea sa piarda functia de guvernator al BNR

Potrivit proiectului de lege, persoanele care isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire in functie, dupa caz, si care indeplinesc conditiile de pensionare pot continua activitatea, la cerere, pana la implinirea varstei de 70 de ani. Guvernul a stabilit, insa, si exceptii de la interdictia cumulului pensiei cu salariul in sistemul public, precum parlamentari, membrii Academiei Romane, dar nu si pentru membrii din conducerea BNR, noteaza Profit.ro.Acum, guvernatorul BNR arata ca in cuprinsul proiectului de lege nu sunt incluse prevederi referitoare la persoanele care isi desfasoara activitatea in baza unui act de numire in functie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, si care au implinit varsta de 70 de ani anterior intrarii in vigoare a legii - cum este cazul sau. El arata ca lipsa acestor prevederi poate conduce la interpretarea ca, in cazul acestor persoane, actul de numire in functie inceteaza de drept la data implinirii varstei de 70 de ani, cu mentiunea ca incetarea de drept produce efecte anterior expirarii perioadei prevazute in cuprinsul actului de numire in functie.