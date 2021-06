Cartea lui Dan Voiculescu a fost publicata de Editura Academiei la recomandarea lui Mugur Isarescu

Mihai Sora, furios pe decizia Editurii Academiei de a publica o carte a lui Dan Voiculescu

Dan Voiculescu, condamnat la zece ani de inchisoare pentru coruptie in dosarul ICA, si-a publicat, saptamana trecuta, cartea "Tratatul Umanismului Pragmatic" la Editura Academiei Romane. Lansarea a avut loc la Biblioteca Academiei.Pentru a publica la Editura Academiei Romane e nevoie ca autorul sa indeplineasca o serie de criterii academice. Lucrarea trebuie evaluata de o comisie de specialitate formata din membri ai Academiei Romane."Editura Academiei Romane are personalitate juridica si este ordonator de credite. Editura nu poate publica nicio lucrare fara cel putin doua referate de specialitate. Avizul pentru publicare il da, de regula, sectia Academiei in specificul careia se incadreaza lucrarea respectiva. De difuzarea lucrarilor publicate se ocupa nu Academia, ci exclusiv Editura", a precizat presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop pentru sursa citata.Acordul pentru publicarea lucrarii lui Dan Voiculescu a fost dat de Sectia de Stiinte Economice, Juridice si Sociologie, care este condusa de seful BNR Mugur Isarescu "In cazul acestei lucrari, conducerea Academiei Romane nu si-a dat niciun fel de acord, nici colectiv (Biroul Prezidiului sau Prezidiul) si nici individual, prin presedinte, vicepresedinti sau secretar general. Orice lucrare publicata la Editura Academiei Romane are nevoie de cel putin doua referate de specialitate si de avizul sectiei din Academie in specialitatea careia se incadreaza lucrarea respectiva. Pentru lucrarea in cauza, avizul a venit din partea Sectiei de Stiinte Economice, Juridice si Sociologie, iar referatele au fost semnate de dl acad. Mugur Isarescu si de dl prof. Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei", a precizat Ioan-Aurel Pop.Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, in dosarul ICA, fiind eliberat dupa circa trei ani. ANAF n-a reusit sa recupereze decat o mica parte din prejudiciul de 60 de milioane de euro. Dan Voiculescu are o decizie de colaborator al fostei Securitati. Filosoful Mihai Sora a scris, intr-o postare pe Facebook , ca nu isi explica de ce Editura Academiei Romane a acceptat sa publice o carte a condamnatului penal Dan Voiculescu."Cum a ajuns un asemenea personaj sa-si puna numele Academiei pe coperta? Prin ce complicitati, legaturi subterane, transfer de fonduri (caci, in mod probabil, au fost cumparate niste "indulgente" acolo)?", a scris Mihai Sora."Nu sunt adeptul generalizarilor isterice, al vinovatiei colective, al anatemei aruncate la intamplare, peste o intreaga institutie. Uscaturi exista pretutindeni si nu razi de pe fata pamantului o padure pentru cateva crengi care zac pe jos, putrede", a completat filosoful.Omul de afaceri Dan Voiculescu, prin firma sa de avocatura, l-a amenintat cu tribunalul pe filosoful Mihai Sora dupa ce acesta a scris, intr-o postare pe Facebook , ca nu isi explica de ce Editura Academiei Romane a acceptat sa-i publice o carte "turnatorului cu ifose de intelectual"."In mesajul postat de dvs pe pagina de Facebook sunt folosite cuvinte cu caracter jignitor la adresa subsemnatului cum ar fi "turnator cu ifose de intelectual", "asemenea autor" si sunt aduse acuzatii cum ca as fi ajuns sa public la Editura Academiei Romane prin "complicitati, legaturi subterane, transfer de fonduri (caci, in mod probabil, au fost cumparate niste "indulgente" acolo)".In conditiile in care nu exista nicio dovada in sensul ca acuzatiile privind "complicitati, legaturi subterane, transfer de fonduri" sunt reale, se constata ca Dvs ati depasit limitele acceptabile ale libertatii de exprimare, afirmatiile reprezentand un atac indreptat impotriva subsemnatului. Referitor la cuvintele jignitoare, cum ar fi "turnator cu ifose de intelectual" si "asemenea autor", acestea nu pot fi justificate in niciun context", se arata in notificare.