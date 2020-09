Multi pacienti asimptomatici pleaca de la spital cu taxiul. Raed Arafat: Externarea nu este o urgenta. Sa astepte ambulanta

Spitalul neaga acuzatiile

Marian si iubita lui au fost confirmati cu COVID-19 la mijlocul lunii august. Nu au avut simptome, in afara de o usoara pierdere a mirosului si a gustului. Cei doi au fost internati in spital pentru o evaluare medicala si s-au externat dupa 48 de ore, potrivit Digi24 "Am coborat, am constatat ca mai era o persoana externata acolo. Si ne-am trezit ca medicul sau persoana care ne-a condus - e posibil sa fi fost medicul virusolog, insa in interiorul spitalului toata lumea poarta masti si viziere, manusi, combinezoane, nu poti sa-i recunosti, nu poti sa stii cu cine stai de vorba acolo. Si persoana a vrut sa plece. Si am fost mirati, am spus: bine, ne lasati aici, in curtea spitalului, ce se intampla cu noi? Si a spus: Pai, plecati cu masina acasa. Si eu am spus: bine, dar noi am fost adusi cu Salvarea. Daca veneam cu masina sigur ca urcam in masina si plecam acasa, insa DSP-ul ne-a anuntat inca din prima zi ca nu trebuie sa folosim niciun alt mod de transport decat ambulanta. Am insistat, persoana respectiva ne-a sugerat sa luam taxiul", a povestit Marian Ivan, fost pacient COVID-19.Reactia Spitalului "Victor Babes" nu a intarziat sa apara. Reprezentantii unitatii spun ca detin o singura ambulanta, folosita pentru transportul pacientilor in vederea consultatiilor de specialitate in alte spitale si transferuri, 8 ore pe zi.Pentru pacientii externati, spitalul cere la 112 ambulante disponibile."Intentia noastra de a folosi singura ambulanta pe care o detinem pentru transport bolnavi necesita inca timp, pentru ca nu avem decat un singur sofer, salvarea este folosita pentru transport in vederea consultatiilor de specialitate in alte spitale si transferuri intr-un program de 8 ore/zi", a declarat Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes".Conducerea spitalului mai precizeaza faptul ca, pacientii care se externeaza la cerere trebuie sa se deplaseze la locul de izolare cu o salvare si in acest sens, Spitalul "Victor Babes" solicita serviciul 112 o ambulanta si se asteapta pana cand exista ambulanta disponibila.Unii pacienti se satura insa sa astepte si dupa cateva ore cheama serviciile de ride-sharing, un taxi ori chiar se urca in autobuz.Marian a decis totusi sa respecte regulile pana la capat."A trebuit sa batem din poarta in poarta, pentru ca sunt mai multe camere de urgenta, pana am gasit un medic caruia a trebuit sa ii povestim tot istoricul nostru medical, cum am ajuns in curtea spitalului. Ne-a iritat putin raspunsul doamnei doctor care s-a ocupat de noi, cand a venit sa ne spuna: Sunteti norocosi, am gasit ambulanta spitalului libera si puteti pleca cu ambulanta. Am dat exemplul unei alte persoane, care a fost externata la 3 dimineata si i-a adus un prieten masina de acasa, nu i s-a asigurat ambulanta in drumul spre casa", a povestit Marian.Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca este obligatia spitalului sa rezolve transferul pacientilor la domiciliu, daca pleaca peste 48 de ore. Chiar daca nu exista transport, se asteapta pentru ca nu mai este o urgenta, spune secretarul de stat."Stiu ca au existat reclamatii ca au asteptat 2, 3, 4 ore ca sa vina o ambulanta sa ii ia, dar astea sunt posibilitatile, aici nu mai vorbim de o urgenta, vorbim de externare la domiciliu", a precizat seful DSU.Transportul pacientilor cu COVID-19 din Romania se face in prezent cu ambulante, dar fara izoleta, spre deosebire de inceputul epidemiei, cand izoleta era considerata obligatorie la fiecare transport.