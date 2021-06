Ursii din jurul Brasovului vor primi mancare din bani publici. Ce suma aloca primaria pentru hrana lor

Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban , a solicitat, marti, RPLP Kronstadt sa reia hranirea ursilor de pe Fondul Cinegetic nr.18 Timis, a carei administrare a incetat-o in luna martie, avand in vedere aparitia din ce in ce mai frecventa a ursilor pe strazile Brasovului, se arata intr-un comunicat transmis de Primaria Brasov.Potrivit sursei citate, odata cu expirarea contractului de administrare a fondului de vanatoare , RPLP Kronstadt si-a manifestat intentia de a renunta la reinnoirea acestuia, in noile conditii legislative aceasta activitate producand "mai degraba pierderi decat profit"."Initial, nu am fost interesati sa incheiem un nou contract. Primaria Brasov ne-a comunicat ca este dispusa sa se implice financiar, urmand ca, dupa aprobarea rectificarii bugetului, sa incheiem un contract cu municipalitatea, in baza caruia vom putea sa implementam masuri in fondul cinegetic, dar si sa intervenim in intravilan. Ulterior, cand la nivelul Ministerului Mediului se va pune problema atribuirii administrarii Fondului cinegetic nr. 18, ne vom manifesta interesul sa semnam un nou contract", a declarat, conform sursei citate, directorul RPLP Kronstadt, Dan Olteanu.Astfel, in proiectul de hotarare a Consiliului Local Brasov privind rectificarea bugetului local, ce va fi dezbatut in 17 iunie, este prevazuta suma de 150.000 lei, pentru prestari servicii legate de gestionarea in conditii de eficienta a fondului cinegetic, a precizat sursa citata.Problema a fost discutata de primarul Allen Coliban in cadrul unei intalniri cu atributii in ce priveste gestionarea problemei animalelor salbatice - administratorii fondurilor de vanatoare din zona - RPLP Kronstadt, ocoalele silvice Rasnov si Sacele, Garda Forestiera, Agentia de Protectia Mediului, ICAS (Institutul pentru Cercetari Silvice Brasov) Institutia Prefectului si Jandarmeria Brasov.In cadrul discutiilor au fost lansate o serie de propuneri pentru rezolvarea problemei aparitiei tot mai frecvente, in ultima vreme, a ursilor in zonele locuite din judet, inclusiv in municipiul Brasov - o gestiune mai buna a deseurilor dar si despre solutii de monitorizare in timp real a marilor carnivore."La nivelul municipiului Brasov si a zonei metropolitane, am discutat despre o gestiune mai buna a deseurilor si despre replicarea unor exemple de bune practici care au dat rezultate in alte zone, am discutat despre solutii de monitorizare in timp real - si avem un grup de lucru care, saptamana viitoare, va veni cu niste propuneri concrete in sensul acesta - si despre felul in care ursii se hranesc si cum am putea sa intervenim inclusiv in aceasta zona, astfel incat sa limitam interactiunile dintre om si urs si venirea ursilor in oras. M-am asigurat ca din partea municipalitatii Brasov cream toate conditiile sa faca in continuare gestionarea fondului de vanatoare (RPLP Kronstadt-n.r.) si am luat decizia sa continuam aceasta gestionare. Vom completa partea formala in saptamanile urmatoare impreuna cu Ministerul Mediului. Practic, RPLPK va continua gestionarea fondului de vanatoare al municipiului Brasov", a declarat primarul Allen Coliban, potrivit sursei citate.Din punct de vedere administrativ, fondul de vanatoare nr. 18 Timis se afla pe raza municipiilor Brasov si Sacele si al orasului Predeal din judetul Brasov si are, in cuprinsul sau, urmatoarele localitati: municipiul Brasov, municipiul Sacele, Timisul de Jos, Timisul de Sus, orasul Predeal, statiunea Paraul Rece si statiunea Poiana Brasov. Potrivit estimarilor specialistilor, pe acest fond ar fi, in prezent, aproximativ 100 de ursi, in conditiile in care numarul optim ar fi de 18-20 de exemplare.