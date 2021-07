Doua orase blocate intr-o criza bugetara la indigo. Aceleasi metode aplicate de actori politici diferiti

Primarul care vrea abrogarea bugetului

Singura diferenta dintre ele este legata de orientarile politice ale actorilor principali, respectiv primarii si consilierii locali. Daca la Bacau primarul este de la USR -PLUS, iar majoritatea politica din Consiliul Local este formata in jurul PSD , la Focsani edilul reprezinta PSD iar majoritatea este formata din alesii PNL -USR PLUS.Problemele actuale majore ale celor doua municipii, care au ajuns la jumatatea anului fara un buget operabil, au plecat de la modul cum s-au aprobat bugetele locale pe anul in curs.La Bacau, primarul USR PLUS Lucian Daniel Stanciu Viziteu se plange ca majoritatea formata in jurul PSD i-a macelarit in luna aprilie bugetul pe care el l-a propus, un buget considerat reformist, cu investitii in sanatate, educatie si sport, dar si la nivel de infrastructura.Majoritatea politica formata din mai multe partide unite in jurul PSD a venit cu un amendament in care banii de la dezvoltare, peste 21 de milioane de le, au fost mutati spre zona de consum, respectiv tichete valorice persoanelor varstnice, bani pentru fiecare nou nascut, burse pentru elevi, modernizarea stadionului etc."Grupul condus de PSD a facut ferfenita bugetul Bacaului, distrugand orice intentie de a moderniza acest oras. PSD a tinut judetul in noroi de 30 ani, este mediul in care se simt liderii PSD bine daca ii tin pe oameni. Au taiat banii de la reparatia strazilor si au lasat de cinci ori mai putin decat propunerea noastra", a explicat primarul Viziteu.Prefectul PNL, partid care se afla in alianta cu USR PLUS la Primaria Bacau, a dat aviz de nelegalitate bugetului local iar actiunea introdusa in instanta a suspendat executarea bugetului. Primarul spune ca chiar si fara actiunea Prefecturii, bugetul adoptat de Consiliul Local nu putea fi operat deoarece a fost invalidat de Directia de Finante iar din acest motiv Primaria se afla in imposibilitatea de a putea plati salariile.Pesedistii sustin insa ca prefectul trebuie sa-si retraga actiunea din instanta si lucrurile vor reveni la normal."Pentru a evita dezastrul iminent, pricinuit doar de nesabuinta celor doi politicieni USR, solicitam prefectului sa-si retraga de indata actiunea din instanta cu aceeasi rapiditate cu care, de indata, a raspuns comenzii politice trasate de seful sau de partid, Viziteu, blocand bugetul Bacaului prin litigiul pe care l-a fabricat. Retragerea actiunii este singura solutie pentru scoaterea din suspendare a HCL 111 si intrarea ei in vigoare, astfel incat orasul sa aiba buget functional, angajatii din Primarie sa-si ia salariile, iar serviciile publice stringente, dezinsectie, cosit, salubrizare sa poata fi asigurate!", potrivit PSD Bacau.La Focsani, situatia este identica, doar ca actorii politici si-au schimbat rolurile.Primarul PSD Cristi Misaila se considera victima majoritatii PNL-USR, care in luna mai, in sedinta de aprobare a bugetului local, a taiat 20 de milioane de lei din bugetul de functionare, banii fiind orientati catre fondul de rezerva. Pentru ca au fost cateva institutii care au avut linii bugetare negative, bugetul a fost respins de aplicatia Ministerului de Finante. Abia dupa o luna de dispute politice si revolte ale angajatilor care nu si-au primit salariile, printr-un consens politic s-au facut corectiile necesare la buget pentru ca acesta sa fie declarat valid.Minunea a durat doar 5 zile, intrucat sindicatul functionarilor din Primarie , sprijinit puternic de primar, a solicitat instantei de judecata suspendarea hotararii prin care a fost aprobat bugetul. Iar instanta de judecata le-a dat castig de cauza , in prima instanta, decizie care a dus la blocarea totala a bugetului local.Din acest motiv, serviciile publice de utilitati catre populatie au fost suspendate, iar primarul spune ca nu mai poate asigura cele necesare Caminului de Varstnici si nici plata persoanelor cu handicap, insotitorilor persoanelor cu handicap, asistatilor sociali.Salariile functionarilor din Primarie si institutiile subordonate trebuiau platite acum o saptamana si nu se intrevede nimic la orizont. In consecinta, edilul a convocat o sedinta prin care cere abrogarea bugetului ciopartit de PNL-USR PLUS si votarea altui buget, in opinia sa singura solutie pentru deblocarea crizei."Proiectele aflate in derulare in Municipiul Focsani risca sa fie inghetate, ca urmare a imposibilitatii efectuarii de plati catre constructori. In aceste conditii, singura solutie este cea pe care eu am propus-o consilierilor locali PNL-USR inca de la inceput - abrogarea Hotararii de Consiliu Local prin care a fost macelarit bugetul si aprobarea unui nou buget al Municipiului Focsani, conform prevederilor legale in vigoare si fara a mai sta sa asteptam decizia instantei de judecata", spune primarul Cristi Misaila.La randul lor, alesii PNL USR PLUS spun ca au deblocat odata bugetul, dar ca sindicalistii din primarie au fost nesabuiti si au reusit sa-si blocheze propriile salarii, prin actiunea din instanta."Bugetul municipiului Focsani este suspendat dupa o decizie a Tribunalului Vrancea, in urma unei actiuni in instanta promovata de o parte din angajatii Primariei Focsani, grupati in sindicatul Sintax 2010, angajati incurajati de primarul Cristi Valentin Misaila sa conteste bugetul adoptat in luna mai. Pe 18 iunie, in urma interventiei presedintelui Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma, s-a gasit solutia deblocarii bugetului, insa Sintax 2010 a continuat actiunea in instanta, iar pe 23 iunie Hotararea Consiliului Local Focsani privind aprobarea bugetului municipiului a fost suspendata de judecatori. Daca primarul Misaila nu i-ar fi incurajat pe sindicalisti in actiunile lor, nu s-ar fi ajuns la situatia din prezent. Practic, sindicalistii, blocand in instanta bugetul, si-au blocat si propriile salarii pe care nu le-au incasat pe 7 iulie", a precizat viceprimarul liberal Ana Maria Dimitriu.Ea respinge categoric solutia primarului, de abrogare a bugetului si aprobarea altui buget, sperand ca saptamana viitoare, cand se va judeca recursul, judecatorii sa respinga definitiv actiunea sindicatului, lucru care va insemna implicit validarea bugetului local aprobat in luna mai.