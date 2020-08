Municipiul Bucuresti, cele mai multe cazuri COVID- 19 din tara. Care sunt cele cinci judete fara niciun nou caz de imbolnavire

In judetul Brasov sunt 3.683 de cazuri, iar peste 2.000 de cazuri in judetele Dambovita - 2.344, Prahova - 2.692, Galati - 2.561 si Vrancea - 2.022.Conform datelor comunicate de Grupul de Comunicare Strategica sunt cinci judete unde nu a fost raportat niciun caz de COVID-19, in ultimele 24 de ore. Acestea sunt Caras-Severin, Covasna, Harghita, Satu Mare si Salaj. De asemenea, in Bistrita Nasaud si in Botosani a fost raportat cate un singur caz de infectie cu noul coronavirus De asemenea, 17 judete au peste 1.000 de cazuri raportate pana in prezent - Arad, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Buzau, Cluj, Constanta, Gorj, Hunedoara, Iasi, Ilfov, Mures, Neamt, Sibiu, Timis.Distributia pe judete a cazurilor este urmatoarea:* Alba - 818* Arad - 1.280* Arges - 4.102* Bacau - 1.842* Bihor - 1.331* Bistrita-Nasaud - 964* Botosani - 1.204* Brasov - 3.683* Braila - 1.093* Buzau - 1.581* Caras-Severin - 416* Calarasi - 354* Cluj - 1.456* Constanta - 1.182* Covasna - 535* Dambovita 2.344* Dolj - 980* Galati - 2.561* Giurgiu - 468* Gorj - 1.127* Harghita - 605* Hunedoara - 1.127* Ialomita - 824* Iasi - 1.772* Ilfov - 1.516* Maramures - 624* Mehedinti - 893* Mures - 1.091* Neamt - 1.535* Olt - 921* Prahova - 2.692* Satu Mare - 127* Salaj - 228* Sibiu - 1.087* Suceava - 4.741* Teleorman - 414* Timis - 1.636* Tulcea - 329* Vaslui - 886* Valcea - 646* Vrancea - 2.022* Bucuresti - 7.454In total, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 62.547 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 326 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.