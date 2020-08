Mures: Masca de protectie devine obligatorie si in spatiile deschise de sambata, 8 august

Prefectura Mures a anuntat, vineri, ca a avut loc sedinta online a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul careia a fost aprobata hotararea privind obligativitatea purtarii mastii de protectie, pe perioada instituirii starii de alerta, pentru toate persoanele prezente in unele spatii publice deschise din judet."Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat astazi o hotarare care instituie obligativitatea purtarii mastii in anumite locatii exterioare de pe raza judetului Mures. Sunt masuri gandite pentru siguranta noastra, a tuturor. Ii indemn pe mureseni sa faca echipa cu autoritatile, sa actionam unitar si sa respectam cu totii legea. Sunt convinsa sa aceste masuri vor contribui la tinerea sub control a situatiei epidemiologice din judet" a declarat prefectul judetului Mures, Mara Toganel.Astfel, masca de protectie devine obligatorie pentru toate persoanele prezente in pietele agroalimentare, piete auto, locatii de tip bazar, permanente sau temporare, precum si in spatiile de tipul targurilor de produse de pe teritoriul judetului Mures, incepand cu data de 8 august, ora 00.00De asemenea, masca trebuie purtata si in zonele de asteptare exterioare ale unitatile spitalicesti publice si private, ambulatorii de specialitate, farmaciilor, etc, precum si in spatiile de asteptare situate in exteriorul unor entitati publice si private care asigura servicii pentru populatie (institutii publice, entitati tip hypermarket, supermarket, banci, companii de telefonie, etc), in statiile de autobuz, autogari si peroane, precum si in spatiile publice deschise aferente obiectivelor turistice din Mures.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca masca de protectie este obligatorie, la toate evenimentele publice, de orice natura, cu respectarea numarului de participanti prevazut de legislatie, in toate zonele de promenada, precum si pe arterele pietonale intens frecventate.Sunt exceptati de la obligativitatea purtarii mastii de protectie copiii cu varsta mai mica de 5 ani, a mai precizat sursa citata.Totodata, in perioada starii de alerta, toate magazinele de pe raza judetului Mures care comercializeaza produse de panificatie vor lua masuri pentru preambalarea acestora, iar acolo unde nu este posibil se va suplimenta personalul care serveste la raft, astfel incat manipularea produselor si incasarea banilor sa se realizeze de persoane diferite, echipate corespunzator. De asemenea, lazile pentru transportul produselor de panificatie vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare.