Muzicianul iranian Mehdi Rajabian, arestat si judecat dupa ce a inclus voci feminine intr-un nou album

In varsta de 30 de ani, el a mai fost inchis de doua ori dupa ce a fost acuzat pentru muzica sa."Acest regim vrea sa imi inabuse vocea", a declarat el pentru BBC. "Insista sa nu mai cant".Muzicianul, stabilit in nordul tarii, a spus ca a fost chemat de politie pe 10 august, arestat si prezentat in fata unui tribunal.El a explicat ca arestarea a venit dupa ce a acordat un interviu pentru BBC despre viitorul album, pe care canta femei, si dupa publicarea unui videoclip in care apare cunoscuta dansatoare persana Helia Bandeh.Rajabian a adaugat ca judectorul i-a spus ca proiectul sau recent "incurajeaza prostitutia". El a fost eliberat doar pentru ca familia sa a putut sa plateasca o cautiune."Daca fac muzica, imi vor elimina cautiunea. Trebuie sa astept, pentru moment, ziua judecatii".Sub legea iraniana, cantaretii si dansatorii pot fi condamnati daca autoritatile considera ca actele lor sunt "indecente" sau "imorale". Teoretic, femeilor le este permis sa cante in coruri sau solo, dar doar pentru public feminin, insa permisiunea este rareori obtinuta.Rajabian nu este singurul care se confrunta cu un proces provocat de arta sa. In luna mai, cantareata Nezzar Moazzam a fost adusa in fata unei curti pentru ca a cantat unui grup de turisti in timp ce purta costum traditional, iar cu cateva luni inainte compozitorului Ali Ghamsari i-a fost interzis sa mai sustina spectacole pentru ca a refuzat sa excluda o cantareata din lineup-ul unui concert din Teheran.