Narcisistii si psihopatii sunt mai predispusi sa refuze a purta masca. Rezultatele unor studii recente

Cercetatorii au descoperit ca persoanele care poseda asa-numitele trasaturi din "Triada-Intunecata" sunt mai putin dispuse sa respecte restrictiile sau sa ia masuri preventive.Cu toate acestea, cercetatorii au subliniat rolul pe care il au trasaturile de personalitate in raspunsul general la restrictiile pandemice, cum ar fi purtarea mastii si distanta sociala, potrivit Newsweek Ambele studii, care, combinate, au observat peste o mie de persoane in Polonia, au tras concluzii similare in ceea ce priveste legatura dintre trasaturile de caracter si respectarea restrictiilor impuse de autoritati In primul studiu, autorii au studiat 755 de persoane cu varste cuprinse intre 18 si 78 de ani, in a doua jumatate a lunii martie - reprezentand a treia si a patra saptamana de restrictii impuse de guvernul de la Varsovia.Cercetatorii au observat ca, respondentii care demonstreaza trasaturi din "Triada Intunecata" erau mai putin dispusi sa ia masuri preventive. Aceste persoane cred mai putin in eficacitatea propriilor actiuni, ceea ce "explica partial" reticenta lor la a lua masuri preventive precum spalarea frecventa a mainilor si limitarea calatoriilor inutile in afara casei."Persoanele care au trasaturile Triadei Intunecate par sa fie preocupate de aspecte negative ale preventiei si nu iau in considerare beneficiile acesteia", au scris cercetatorii.Al doilea studiu a fost realizat in ultimele doua saptamani din aprilie pe 263 de persoane din Polonia cu varste cuprinse intre 18 si 80 de ani. Autorii cercetarii au analizat atat trasaturile de personalitate, cat si diferentele in perceptiile individuale ale pandemiei.Triada Intunecata este unul dintre termenii-vedeta ai psihologiei din ultimii ani. Conceptul a fost propus in 2002 si se refera la asocierea frecventa a trei trasaturi considerate in general negative, dar non-patologice: machiavelismul, narcisismul subclinic si psihopatia subclinica."Asa-numita personalitate intunecata nu este atat de problematica in fata virusului asa cum s-ar putea spune. Cel mai important este ceea ce cred acesti oameni despre coronavirus si despre adoptarea de masuri preventive", declara Magdalena Zemojtel-Piotrowska, co-autoare "Comportament adaptiv si inadaptiv in timpul pandemiei COVID-19", pentru PsyPost.Desi psihopatii si narcisistii pot fi mai putini susceptibili sa respecte masurile impotriva coronavirusului, dovezile nu arata ca tulburarile de personalitate ar fi de vina pentru esecurile privind nerespectarea masurilor impotriva virusului.