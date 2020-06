Nava umanitara Ocean Viking, cu 118 migranti la bord, asteapta un port de debarcare

Ziare.

com

Nava se afla intre Malta si Italia, in asteptarea unui raspuns din partea celor doua tari. "Am formulat trei cereri, vineri dimineata, sambata si astazi (luni) la sfarsitul diminetii, dar nu avem un raspuns, nici macar o confirmare de primire din partea autoritatilor vizate", a spus Laurence Bondard, purtatoare de cuvant a ONG-ului SOS Mediterranee."Este inacceptabil si ilegal cu privire la dreptul maritim international care este foarte clar: orice persoana salvata pe mare poate fi debarcata cel mai rapid posibil intr-un loc sigur", a adaugat ea.O prima operatiune de salvare s-a desfasurat la limita intre apele teritoriale malteze si italiene, iar cea de-a doua in apele teritoriale malteze, conform organizatiei neguvernamentale.Acostarea navelor cu migranti este supusa in continuare regulilor stricte impuse de pandemia de COVID-19. Saptamana trecuta, 28 dintre cei 209 migranti salvati pe Mediterana de ONG-ul german Sea Watch si ulterior plasati in carantina pe un feribot intr-un port sicilian au fost testati pozitiv la COVID-19.Autoritatile malteze au pus in practica un sistem similar de carantina pentru navele turistice