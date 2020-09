FOTO Navele din Marea Neagra. Ce vase de lupta au adus americanii, francezii si britanicii in coasta rusilor

Foto: Distrugatorul american USS Roosevelt (DDG-80)/ public.navy.mil

Foto: HMS Enterprise (H88)/royalnavy.mod.uk

Foto: Dupuy de Lome (A759)/ marinetraffic.com

Astfel, in Marea Neagra patruleaza acum distrugatorului american USS Roosevelt (DDG-80), nava hidrografica multirol britanica HMS Enterprise si nava de cercetare electronica Dupuy de Lome din cadrul Fortelor Navale ale Frantei, potrivit Adevarul este o nava de lupta din clasa Arleigh Burke, care face parte din Flota a Vl-a americana. Este puternic inarmata fiind dotata inclusiv cu rachete de croaziera Tomahawk care, in functie de varianta constructiva, pot lovi tinte aflate la 2.500 de kilometri. In plus, este operata de 380 de ofiteri si marinari, mai are la bord, intre altele, lansatoare de rachete antinava si antiaeriene, torpile si doua elicoptere multirol.Nava hidrografica multirol britanicaeste dotata cu mai multe sonde si numerosi senzori remorcati, pentru culegerea de informatii militare, dar la categoria armament putem descoperi numai doua tunuri Oerlikon, trei minitunuri si patru mitraliere. Nava este deservita de 72 de ofiteri si marinari.In Marea Neagra mai opereaza acum si complexa nava franceza de cercetare electronica. Sistemele de cercetare instalate pe nava permit detectarea, interceptarea si efectuarea analizei tehnice a diferitelor surse de radiatii electomagnetice intr-o banda larga de frecvente, precum si interceptarea si analiza semnalelor sistemelor de comunicatii (inclusiv satelitare) in toata banda de frecvente de la 30 kHz la 100 Ghz. Nava a fost introdusa in serviciul de lupta in aprilie 2006, poate atinge viteze de 16 noduri si este deservita de 30 de marinari si 80 de operatori de comunicatii. Ca armament, Dupuy de Lome dispune de doua mitraliere M2 Browing de calibru 12,7 milimetri.In plus, intarirea prezentei navale a NATO in Marea Neagra vine pe fondul exercitiului de stat major "Caucaz-2020" pe care rusii l-au programat sa se desfasoare in perioada 21-26 septembrie. Conform unor surse, rusi urmeaza sa faca trageri cu mai multe tipuri de armament, fapt care a atras in zona si navele aliate care vor sa le observe performantele.