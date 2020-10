Nave romanesti, aflate in misiunea FRONTEX din Grecia, acuzate ca imping migrantii inapoi in mare

Povestea traumatizanta a unei femei care a vrut sa emigreze: Ne-au pus pistolul la cap

Ce spun autoritatile

Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), organizatie sub egida careia sunt organizate cele mai importante misiuni de patrulare a frontierelor exterioare ale Uniunii, a fost acuzata ca desfasoara manevre ilegale si foarte periculoase in Marea Egee, menite sa descurajeze solicitantii de azil sa ajunga in Grecia, respectiv in Europa. Cele mai grave acuzatii au in centrul lor implicarea a doua nave romanesti, participante la cea mai recenta misiune a organizatiei, potrivit Der Speigel citat de Europa libera Desi in trecut aceste acuzatii au vizat in special granicerii greci, Frontex a negat mereu ca ar fi implicata sau ca ar avea cunostinte despre asemenea practici.Ziarul german Der Spiegel in colaborare cu Bellingcat, Lighthouse Reports, ARD si TV Asahi, a facut o investigatie care pare sa dovedeasca contrariul.Folosind date din surse deschise, inclusiv clipuri video si fotografii, personalul Frontex, printre care si doua nave romanesti aflate in patrula la momentul respectiv, par sa fie implicate direct in manevre de descurajare a solicitantilor de azil sa ajunga la mal (asa-numitele "illegal pushbacks").Mai mult, romanii par sa refuze sa salveze oamenii din barcile aflate in deriva si le pun intentionat viata in pericol prin manevre periculoase.Conform jurnalistilor nemti, acest gen de incident ajunge foarte rar sa fie raportat la sediul central Frontex din Varsovia.In dimineata zilei de 15 august, Samira Mohammad se afla intr-o ambarcatiune din cauciuc impreuna cu familia ei, in apropiere de insula Lesvos, cand granicerii eleni s-au apropiat periculos de mult de ei, intr-o incercare vadita de intimidare menita sa-i forteze sa se intoarca inapoi in apele teritoriale turcesti, unde, conform spuselor femeii, au avut parte de aceleasi tratament din partea granicerilor turci. Conform siriencei de 45 de ani, care a folosit un pseudonim de frica represaliilor din partea autoritatilor, localnicii au si un nume pentru aceste sicane - "polo de apa, varianta greceasca".Femeia sustine ca granicerii eleni, cu cagule pe fata, s-au urcat in barca, le-au pus pistolul la cap si i-au fortat pe oameni sa se indrepte spre apele teritoriale turcesti, dupa care le-au distrus motorul barcii. Toata familia femeii era in barca in acele momente traumatice, inclusiv nora sa gravida, care a fost ulterior spitalizata cu sangerari masive. Toata operatiunea a durat ore intregi, timp in care n-au primit niciun fel de asistenta umanitara din partea nimanui.Conform datelor publice, nava romaneasca MAI 1102 era la doar cateva sute de metri distanta de barca cu refugiati, dar a decisa sa nu faca nimic, ceea ce contrazice flagrant scopul misiunii agentiei europene. Incidentul a fost filmat de granicerii turci si raportat de o nava germana NATO guvernului de la Berlin, insa raportul nu a fost facut public niciodata.In incidentul respectiv, romanii au mers un pas mai departe si s-au implicat direct in actiuni care au pus viata solicitantilor de azil in pericol. MAI 1103, ambarcatiune apartinand Politiei de Frontiera, se afla intr-o misiune Frontex in Marea Egee cand ar fi blocat fizic o barca cu solicitanti de azil sa ajunga pe malul grecesc. Din imaginile video se vede clar cum nava cu personal romanesc comunica cu cei aflati in barca, dar nu le ofera niciun fel de asistenta, asa cum prevede legislatia internationala in astfel de situatii.Contactati de Europa Libera, reprezentantii Agentiei ONU pentru Refugiati (UNHCR) Romania s-au aratat foarte ingrijorati de faptul ca autoritatile romane desfasoara asemenea practici ilegale in cadrul unei misiuni internationale sub egida Uniunii Europene."UNHCR este profund ingrijorata de aceste imagini si marturii care indica faptul ca barbati, femei si copiii ar fi putut fi intorsi din drum inapoi in Turcia dupa ce ar fi ajuns pe teritoriul grecesc sau in apele teritoriale ce apartin Greciei", a declarat Nisreen Rubaian, reprezentant UNHCR Romania."Agentia noastra a cerut in repetate randuri tuturor partilor implicate sa se abtina de la astfel de practici si sa investigheze aceste rapoarte. Statele trebuie sa garanteze si sa protejeze drepturile celor care cauta protectie internationala in conformitate cu legislatia nationala, europeana si internationala", a adaugat aceasta.Politia de Frontiera a confirmat ca Romania a avut doua nave prezente in zona in aceasta perioada, insa s-a rezumat in a scoate in evidenta "aprecierea de catre inaltii oficiali europeni" a echipajelor romane, fara sa comenteze acuzatiile de incalcare a legislatiei internationale."In perioada respectiva, prin rotatie, nave ale Politiei de Frontiera Romane s-au aflat in misiune de supraveghere in apele teritoriale ale Greciei, in cadrul Operatiunii Comune Poseidon 2020, organizata sub egida FRONTEX. Aceste situatii fac parte din ansamblul aportului adus de autoritatile cu responsabilitati in domeniu, in raport cu atributiile acestora, in zona riverana Marii Egee, ele fiind gestionate eficient, cu respectarea cadrului procedural si operational, in vigoare", a declarat pentru Europa Libera Alexandra Gavan, purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera.Reprezentantul a adaugat ca misiunile romanilor in cadrul Frontex in Marea Egee au un caracter "de patrulare, cautare si salvare", desi imaginile si dovezile contrazic flagrant acest lucru.