Nelu Tataru: "Am trecut prin a doua cocoasa, mai agresiva decat primul val al pandemiei"

"Am vazut a doua cocoasa, a doua faza a primului val pandemic in care a fost mai agresiv decat in primul val. In conditiile in care avem un numar mare de cazuri, avem si o adresabilitate si o incarcare pe terapie intensiva. Terapia intensiva este segmentul sanitar care trepideaza la un moment dat: am plecat cu un numar limitat de paturi bine dotate, acum avem 1.034 paturi complet utilate, 473 cazuri la ATI. Este momentul pe care-l putem gestiona, dar nu lasam doar in baza corpului medical", a spus ministrul Sanatatii pentru Digi24 "Cand am facut masuri de relaxare, incepand din 15 mai, le-am facut in baza unei scaderi a numarului de cazuri. In masura in care se respectau aceste reguli, nu trebuia sa traim a doua cocoasa", a adaugat Nelu Tataru De asemenea, acesta a declarat ca, daca in prima faza asimptomaticii cereau sa fie externati deoarece nu voiau sa stea in spital, acum medicii se confrunta cu un val de persoane asimptomatice care, dupa ce vad evolutia bolii, refuza sa fie externate.Totodata, Tataru a subliniat ca Romania a plecat de la un punct de testare si a ajuns la 133, existand astfel posibilitatea de a face 28.000 de teste pe zi.Ministrul a mai spus ca sunt 4.000 de cadre medicale infectate cu coronavirus , iar personalul medical "a facut fata", insa este absolut necesar ca populatia sa evite imbolnavirea.