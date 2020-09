Nelu Tataru anunta locuri mai multe la Rezidentiat pentru "specialitatile deficitare"

"Rezidentiatul a fost anuntat in urma cu sase luni, sunt aceleasi perspective. Vom avea ca specialitati care vor aparea in numar mai mare ca si locuri cele deficitare pe care le-am putut vedea si gestiona in aceasta pandemie", a spus ministrul Sanatatii Nelu Tataru la Iasi, intrebat daca vor aparea modificari in privinta organizarii examenului.In ceea ce priveste posibilitatea ca rezidentiatul sa fie organizat pe post, nu pe loc ca acum, Tataru a spus ca ministerul discuta in aceasta perioada cu universitatile de medicina, dar si cu spitalele."Noi avem in jurisdictie la Ministerul Sanatatii 58 de spitale din cele 380, celelalte sunt ale administratiei locale. Discutiile intre Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si universitatile de medicina care au autonomie vor da perspectiva cred ca la jumatatea lunii octombrie", a precizat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.Examenul de rezidentiat este programat in acest an pentru data de 15 noiembrie.