Nelu Tataru: Azi vom avea un numar mai mic de cazuri de Covid- 19. Nu suntem in colaps medical. Nu luam in calcul inchiderea Spitalului din Galati

Ministrul Sanatatii: Cred ca legea carantinei va trece

Ministrul Sanatatii a mai afirmat ca nu suntem in colaps medical, intrucat exista suficiente locuri in spitale , chiar si in sectiile de terapie intensiva, unde avem internati 243 de pacienti in prezent.Nelu Tataru a mai spus ca trebuie gestionat numarul de cazuri, in special al pacientilor in stare grava, care vor ajunge sa aglomereze paturile de terapie intensiva care sunt limitate."Nu suntem intr-un colaps medical, avem 243 de cazuri la Terapie Intensiva, adresabilitatea la serviciile de urgenta este inca acceptabila, avem asimptomaticii sau cu simptome usoare care au solicitat externarea, avem locuriin spitale", a declarat, luni, Nelu Tataru, la Galati.Ministrul a precizat ca "ramane gestionarea de la o zi la alta a numarului de cazuri si in special cei cu simptomatologie severa care vor aglomera la un moment dat Terapiile Intensive".Tataru a explicat ca luni vor fi mai putine cazuri anuntate, intrucat numarul de testari a fost mai mic in weekend.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, ca "Ne-am grabit sa recomandam politic anumite idei cares-au perpetuat, bagatelizarea efortului care a fost, de peste trei luni de zile, precum si neincrederea in existenta virusului. Poate ca noi suntem subiectivi, dar cei din exteriorul tarii noastre nu sunt subiectivi, sunt obiectivi si vor lua decizii in privinta noastra".El a mai precizat ca "La o parte a esichierului politic, care a tinut sa acapareze un punctaj politic tocmai pentru sanatatea romanilor, pe suferinta oamenilor, pe cei peste 1.800 de decedati sau pe un corp medical care, in momentul acesta, daca vreti sa va spun sincer, ii vad deznadajduiti pentru o munca care, nu numai ca nu a fost apreciata, dar chiar se calca pe acea munca, fortand si efortul si rabdarea lor".Intrebat daca crde ca legea carantinei va trece de Parlament, Tataru a afirmat: "Eu cred ca legea carantinei va trece, ca nu-si va pemite nimeni in acest moment sa vicieze o evolutie care ar trebui sa fie normala. Avem o vara care ar trebui sa fie cu o viata cvasi-normala, chiar daca normala. Vom trai cu persistenta unui virus, chiar daca la o przenta subliminala, dar haideti sa ajungem la momentul acela".Legea carantinei a fost adoptata de Camera Deputatilor si se afla in dezbatere la Senat.