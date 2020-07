Nelu Tataru dupa ce i-a fost refuzat accesul in spitalul modular de la Iasi: "Se poate da aviz cand acea unitate corespunde din punct de vedere medical. Nu exista in acest moment o entitate"

Nelu Tataru a inspectat, duminica, impreuna cu ministrul Mediului, Costel Alexe , amplasamentul de la Letcani, judetul Iasi, unde au fost aduse 20 din cele 100 de containere pentru spitalul modular, cei doi ministri aratandu-se nemultumiti de stadiul lucrarilor.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a spus ca este "cam intarziata" aceasta constructie si ca au trecut deja patru luni de cand s-au pornit demersurile cu spitalul modular de la Iasi."Nu exista vreo entitate medicala careia sa-i dai aviz de functionare. Sunt patru luni de cand s-a pornit demersul cu spitalul modular de la Iasi. Noi nu stim in ce consta viitorul spital modular de la Iasi. El trebuie sa functioneze ca sectie exterioara a unui spital deja existent. Sunt atatea spitale in subordinea Consiliului Judetean. Cred ca s-a gresit calea. Se poate da aviz cand acea unitate corespunde din punct de vedere medical. Nu exista in acest moment o entitate", a afirmat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a declarat ca nu a venit la Iasi pentru a-l trage de urechi pe seful CJ Iasi, Maricel Popa, ci pentru a aseza niste lucruri din punct de vedere medical."Este o incurcatura la achizitionarea spitalului modular. DSP nu stiu sa fi avut vreo solicitare privind aceste containere", a sustinut Tataru.La randul sau, ministrul Mediului, Costel Alexe, care este si liderul PNL Iasi, l-a acuzat pe seful CJ Iasi, Maricel Popa, ca nu i-a permis accesul in curtea Parcului Expozitional Transagropolis, unde este amplasat spitalul modular, poarta fiind incuiata la ora sosirii celor doi ministri."Nu ne-a dat voie sa intram pe platforma Transagropolis sa vedem cum arata azi acest spital, dar se vede si prin gratii ca, din pacate, nu putem vorbi de un spital COVID, nici macar de un centru de triaj. Avem cea mai mare farsa si cea mai mare minciuna din istoria medicala a Iasiului din ultimii 30 de ani. Este un exemplu de incompetenta, de rea vointa, dar exista si suspiciunea de frauda . Sunt aduse in patru luni doar 20 de containere din 100. CJ Iasi a alocat zece milioane de euro, alte 3,2 milioane fiind alocate de Consiliul Judetean Neamt. Sunt bani luati din bugetul Iasiului, de la drumurile judetene si de alte capitole", a afirmat Costel Alexe.Citeste si:Costel Alexe anunta, joi, ca va solicita Curtii de Conturi un control pentru a vedea cum au fost cheltuiti banii in privinta spitalului mobil de la Letcani, judetul Iasi, care este in continuare nefunctional.Costel Alexe ii acuza pe seful CJ Iasi, Maricel Popa, si pe cel al CJ Neamt, Ionel Arsene, ca au vrut sa dea un "tun" la final de mandat In 15 iunie, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, anunta ca a depus plangere penala la Parchet , dupa ce trei persoane care au sustinut ca reprezinta institutia s-au dus in Turcia pentru a discuta cu sefii firmei care aduce spitalul mobil la Iasi.Maricel Popa a precizat ca "emisarii" respectivi nu au fost trimisi de catre Consiliul Judetean si ca spera ca organele abilitate sa clarifice acest caz. "Sunt foarte multe piedici care ni se pun pentru a nu se aduce acest spital la Iasi. Saptamana trecuta s-au prezentat trei delegati la furnizorul de la Ankara, spunandu-i ca vin din partea Consiliului Judetean. Primul delegat le-a spus ca nu sunt bani si ca nu vom plati spitalul. Ulterior, s-au mai prezentat inca doua persoane, recomandandu-se ca reprezinta CJ si ca ei decid cand se vor face platile. Am trimis dosarul la organele abilitate. Am incredere ca Justitia isi va face treaba si ca vor fi identificate acele persoane", spunea presedintele CJ Iasi, Maricel Popa.Presedintele CJ Iasi declara ca au fost aduse la Iasi doua din cele trei sectiuni ale spitalului mobil si ca deocamdata nu s-a facut nicio plata catre furnizor."Spitalul este format din trei sectiuni. Doua sectiuni sunt aduse deja la Iasi si vor fi instalate. Asteptam si cea de-a treia sectiune. Sunt containere mari, de sapte metri latime si 13 lungime. Transportul este ingreunat pe sosea, astfel ca s-a decis sa vina cu vaporul. S-au respectat toate procedurile de achizitie", spunea seful CJ Iasi, Maricel Popa.Spitalul mobil a fost programat initial sa ajunga la Iasi pe 18 mai si sa fie instalat in doua saptamani, insa termenele au fost amanate, reprezentantii CJ Iasi invocand carantina din Turcia.Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, declara, in 21 aprilie, ca a semnat contractul de achizitie a spitalului modular, castigatoarea licitatiei fiind compania SDI Global LLC din Turcia. Valoarea contractului este de 13,2 milioane de euro.Potrivit reprezentantilor CJ Iasi, spitalul va primi in principal pacienti infectati cu COVID-19.Unitatea mobila va fi formata din aproximativ 100 de containere de diferite dimensiuni si va avea o capacitate de 250 de paturi, din care 100 pentru terapie intensiva. Spitalul va fi amplasat in localitatea Letcani, la intrarea in municipiul Iasi.