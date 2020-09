Nelu Tataru face apel la populatie sa constientizeze ca avem o pandemie si sa faca vaccinurile pe care le avem deja disponibile

Intrebat miercuri seara, intr-o emisiune la B1 Tv, daca ar pleda, in calitate de medic, pentru o inasprire a regulilor in vederea stoparii raspandirii virusului SARS-CoV-2, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a raspuns:"Trebuie sa avem o constientizare la ce se intampla. Ar trebui sa constientizam. Ca doctor, nu poti trata o boala daca nu recunosti ca o ai. Haideti sa recunoastem ca avem o pandemie, (...) haideti sa recunoastem ca nu avem un vaccin, in conditiile in care avem un vaccin sa apreciem celelalte vaccinuri pe care le avem, dar nu le facem".El a precizat ca urmeaza o perioada in care raceala de sezon va aglomera si mai mult unitatile medicale, de aceea recomanda populatiei sa se vaccineze impotriva gripei sezoniere.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, in cazul aparitiei unui vaccin anti-Covid, e bine sa fie vaccinati copiii, dar "nu trebuie ingradit dreptul la invatatura, daca parintii nu vor vaccinarea copiilor"."Ar fi excelent sa avem un vaccin impotriva Covid-19. Atunci se va pune intrebarea daca vaccinarea trebuie sa fie obligatorie sau nu. Daca putem conditiona mersul la scoala de vaccinare trebuie analizat atent. E bine sa fie vaccinati copiii, dar nu trebuie ingradit dreptul la invatatura daca parintii nu vor vaccinarea copiilor", a afirmat seful statului, miercuri, intr-o conferinta de presa.